Senasa se apaga

Los dominicanos estamos acostumbrados a sobrevivir en medio de la adversidad. No importa si tienes o no recursos para llevar el día; nosotros, los dominicanos, tenemos siempre ese “tigueraje” necesario para salir del paso. Aguantamos y aguantamos, muchas veces por salud mental. Eso no es casualidad, es una naturaleza adquirida a lo largo de nuestra historia.

Esa expresión tan nuestra de “cógelo suave” es el reflejo de que estamos hechos de un material único, la unificación de muchas razas, la suspicacia ante la situación y la alegría como agradecimiento a una fe intachable e innegociable.

Un día, en medio de un tapón y de una jornada laboral complicada, para no perder la costumbre, nos despertamos con la noticia de Senasa.

Nos damos cuenta de que no se trata de un típico caso de corrupción como otros tantos, es uno que atenta contra algo tan preciado como la salud, un derecho universal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "Todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Los países tienen la obligación legal de formular y aplicar leyes y políticas que garanticen el acceso universal a servicios de salud de calidad y aborden las causas profundas de las disparidades en materia de salud, incluidas la pobreza, la estigmatización y la discriminación”.

Óigame, es un derecho, sin más. Jugar con la salud del pueblo dominicano no tiene justificación; es un delito. Ya no es un tema de aplicar la política del “tú más” a nivel partidario, esta situación amerita que el pueblo dominicano pida explicaciones, exija sus derechos y, sobre todo, haga autocrítica.

¿Deberíamos exigir formación a los legisladores? ¿Deberíamos exigir responsabilidades? ¿Deberíamos aprender de esta situación?

Sí a todo. Pero exigir no es solo quejarnos. Es documentarnos, preguntar a nuestros representantes, conocerles, apoyar investigaciones independientes y no normalizar el abuso.

Es entender que Senasa es del pueblo y que cada silencio nuestro también es una forma de complicidad.

Porque si no lo hacemos, ¿Qué será lo siguiente? ¿Traficar con niños el próximo año? ¿Con órganos? ¿Qué más necesitamos?

Definitivamente, con la salud, no.

Hoy puede que seas un mero espectador y mañana una víctima del sistema. Porque si estás en la tómbola, puede que te toque, y no tengas tiempo de salir del país a tratarte alguna patología. Puede que te sorprenda en una playa, en pleno relax, en un colmado sin más.

¿Qué hacemos como nueva generación? ¿Cómo podemos cambiar el rumbo?

Definitivamente no lo sé, pero solo sé que algo tenemos que hacer. Y todo empieza por una autocrítica. Informarnos, organizarnos y aprender a votar con memoria, no por colores sino por derechos. Entender que cada decisión cívica tiene consecuencias directas en la vida y en la salud.

Ese paraíso llamado República Dominicana no puede seguir así. Aun así, sigo creyendo en la calidad humana del dominicano, ese paisano servicial que todavía cree en la honestidad; ese que está en los barrios pasando la de Caín, pero que no se atreve a meter la mano porque en Azua, San Carlos, Haina o en cualquier rincón de Quisqueya, le enseñaron que le cortan el agua, la luz y las manos si es necesario, sin mediar palabras. Esos que se aferrar a esa crianza, a la buena crianza, sin duda alguna, somos más.

Pero falta valentía y determinación para dar un paso al frente.

Seguir actuando con la conciencia tranquila no tiene precio, sobre todo lo más importante, dormir en pijama, no con la ropa puesta “por si acaso”. Porque si es así, entiendo que no vale la pena vivir.