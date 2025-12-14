Sin palabras

Como el nombre de esta columna que he escrito fielmente por más de un año cada dos domingos, esta última semana ha sido para no reír.

Nos hemos llenado de titulares alarmantes, con realidades aún más chocantes, que citarlos ahora mismo sería llover sobre mojado en suelo ya inundado, saturado y prácticamente colapsado.

Creo que todos nos hemos llenado de impotencia con todo lo sucedido y no hacer mención desde mi asiento como una simple ciudadana, sería sumarme al silencio cómplice de las instituciones que a pesar de que sí deberían hablar y para esto sí deberían pagar publicidad o mandar una nota de prensa que no sea para citar payasadas, no lo han hecho.

Así es señores, no lo han hecho.

Un cierre de año que nos dicta el inicio de otro, porque recuerden, cuando la semana va a ser buena ya se sabe desde el domingo, mismo adagio que aplica en lo opuesto.

Cuando el silencio estatal se vuelve un cómplice silente de lo corrupto y mal hecho, el malestar popular y el reconocimiento de las malas acciones tiene que hacer ruido, no tiene que ser un ruido escandaloso, pero debe molestar.

Creo que debemos dejar de ser cómplices aplaudiendo como focas lo que sabemos que NO está bien y quedándonos en nuestros asientos observando como momias sin criterios.

Acciones mínimas ayudan al cambio, porque de lo contrario seguiremos aplaudiendo los chistes de payasos que pronto se desmontan del escenario y dejarán de causar gracia porque el chiste seremos nosotros.