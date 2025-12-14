Besos, no Bezzos

Nunca besé a mis abuelos paternos. Mi madre me llevaba a verlos de cuando en vez, y aquello era para ellos una fiesta. Ella, postrada en su camastro, no quería separarse de mí y él vaciaba sus bolsillos para entregarme cuantas monedas se agitaban dentro, en choques constantes debido al pequeño espacio donde debían permanecer, jamás humedecidas. Nunca faltaban dulces, chocolates y cariños llenos de colores perdurables. Ambos no eran cualquier cosa. Provenían de emigrantes españoles u oficiales del ejército en armas. Yo no comprendía la magnitud de aquel amor, ni la gracia divina dentro de aquel lejano hogar en Santiago de las Vegas donde sobrevivían cuidados por mi tía Aimée, su esposo, y sus dos niños. Nunca compartí el día a día con ellos. Pero no hizo falta. Hoy son “los buenos” de la película de mi vida. Mi abuela materna, llena en celos, la emprendía con mi madre por llevarme a visitar a una familia tan mía como suya, pero que ella despreciaba por ser pobres y dar origen a un hombre (mi padre) que ella siempre quiso lejos de su vida, de la mía, y de todos los seres humanos con dos dedos de frente. Esta historia puede oler a mi poca capacidad intelectual.

Mi abuela materna usó todas sus mañas para separarme de la familia de mi padre. Daba, hasta lo que no tenía por arroparme bajo su autoridad demoledora. Mi madre, a escondidas, hacía todo lo contrario. Incluso, cuando me lleva a visitar mi abuelo materno, un zapatero remendón vencido por la maquinaria del poder debido a su liderazgo en huelgas y paros, para reclamar un mejor día a día para los de su clase. Él y su nueva esposa también me complacían. Siempre las guayabas criollas más apetecibles, el jugo de mango y algunos regalos sorpresas, llenaban mi interés.

Fue precisamente en el patio de tierra de su casa, presidido por un productivo árbol de guayabas, donde mi tío me entregó una pistola que portaba en su cintura para disparar al aire. Yo no lo hice. Le agradecí el gesto, pero rechacé el arma. Mi abuelo materno y su nueva esposa tampoco me besaron porque allá donde nací, ese acto podría significar flaqueza, tanto para quien lo da y para quien lo recibe.

Mi abuelo materno jamás mostró celos por visitar a mi familia paterna y compartiera con ellos. Por el contrario, instaba a mi madre a que lo hiciera más a menudo.

Solo que mi progenitora debía actuar a escondidas de la suya so pena de impedir (por las buenas o las malas) que pusiera un pie “en aquella casa de pordioseros”. De manera que mis seres queridos nunca mostraron su cariño entre ellos mismos y yo crecí demasiado entretenido para darme cuenta de que estaba alimentando un monstruo en mi propio interior.

Nunca mantuve contactos con los labios de mis antepasados en mi rostro. Sin embargo, esta historia de besos y conflictos familiares solo podía ser posible dentro de la mi propia historia por causas de una sucesión de complejos insuperables o problemas provocados por una escasa visión del pensamiento familiar.

Con el paso del tiempo comprobé que aquellas inconductas también son propias de una educación incompleta y tambaleante, donde las personas miran por encima del hombro a los demás sin conocer su grado de bondad e inteligencia.

La tercera edad es hermosa y complicada. Muchos se resisten a aceptarla como un paso inevitable hacia la muerte y otros, por supuesto, la disfrutan hasta el último respiro porque saben que de ella solo saldrá una bandada de palomas en vuelo hacia el infinito. Los padres protegen sus crías hasta que estas actúan por cuenta y riesgo. Las abandonan cuando empiezan a pensar en supuestas lealtades o deseos de ascender por encima de sus progenitores. Se van igual que hacen con sus hijos cuando estos necesitan el aire del invierno en forma de tormenta o lontananza.

Siempre he creído que la libertad individual no le da derecho a nadie a sentirse el ombligo del mundo. Pero no todos los mortales piensan así, suben de tono y apuntan a una serena dignidad.

En mi caso soy un gato callejero que mira igual al pobre que al rico. La gente mal pagada puede clavar una lanza en el corazón menos esperado.