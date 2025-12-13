Diabetes mellitus

La diabetes se ha convertido en un factor de riesgo de primera magnitud para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, la presentación cada vez más frecuente y con una particular incidencia en las mujeres.

Su aparición está muy ligada a exceso en la alimentación y a una vida cada vez más sedentaria; o sea que el creciente número de diabetes observado hoy en día es paralelo al incremento de la obesidad en nuestra sociedad moderna.

La diabetes tipo 2 presenta un perfil arteriosclerótico muy agresivo, tanto es así que cada vez más profesionales de la salud la consideran equivalente a un Síndrome Coronario, por lo que el control de los factores de riesgos cardiovasculares en estos pacientes ha de ser muy exigente.

La diabetes se asocia con una mayor probabilidad de la aparición de la hipertrigliceridemia, colesterol bueno bajo, hipertensión arterial y/u obesidad, que generalmente precede a las manifestaciones clínicas de la diabetes.

En los últimos años se viene observando un constante aumento de prevalencia de la diabetes tipo 2 en todo el mundo y de hecho en los países desarrollados empieza a ser una de las enfermedades crónicas frecuentes.

Las complicaciones cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 son: Aterosclerosis coronaria, infarto agudo al miocardio, angina de pecho, enfermedad vascular periférica, aneurisma de la aorta, derrame cerebral isquémico y hemorrágico, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, así como insuficiencia renal y ceguera.

En caso de pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, es importante ofrecer hipoglicemiantes y antihipertensivos cardioprotectores para disminuir significativamente el riesgo de muerte por infarto y accidentes vasculares.

La diabetes no controlada encierra una gran morbi-mortalidad con los altos costos sociales y económicos,

El diabético debe ser protagonista en su diario actuar, en el autocuidado de su salud y del control de su enfermedad; debe velar por conservar su salud y del control de su enfermedad, y mejorar su calidad de vida,

Se ha mostrado que medidas higiénicas dietéticas (ejercicios y dietas), por si solas pueden prevenir o retrasar la aparición de la diabetes en individuos que presentan intolerancia a la glucosa, incluso tras intervenciones limitadas en el tiempo.

En la diabetes tipo 2, las medidas dietéticas, la reducción de peso y la actividad física, son la piedra angular del tratamiento seguido de una medicación adecuada (Hipoglucemiantes orales e insulina, cuando el caso lo amerite.