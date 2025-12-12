SENASA, investigación y amenazas

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, utiliza una peligrosa técnica investigativa en el caso SENASA. Es la misma técnica que terminó desenmascarando al presidente Richard Nixon, y lo forzó a renunciar en 1974.

“Sigue el dinero”, le recomendó el subdirector del FBI a uno de los reporteros que investigaban el caso.

Reynoso sigue el rastro del dinero. Investiga cuentas en República Dominicana y Estados Unidos de personas cercanas al doctor Santiago Hazim, exdirector de SENASA, que están muy desesperadas.

Gente muy cercana a Hazim, parientes y amigos, algunos nativos de su barrio, Villa Velázquez, en San Pedro de Macorís, le investigan y congelan cuentas. A un amigo de Hazim, muy vinculado al béisbol, le congelaron más de $2.0 millones de dólares.

El nerviosismo controla ánimos en San Pedro, Santo Domingo, San Juan, Puerto Rico, Nueva York y otros lugares.

Un pariente cercano de Hazim está tan desesperado que me envió una nota amenazante, disgustado por mi artículo “Descendientes del Hombre Romo”, sobre la familia del exdirector.

Quien me amenaza tiene buenos contactos militares y políticos, vive en Puerto Rico, no es ingeniero, pero tiene parte del contrato de construcción del idiótico muro fronterizo.

Compartí el documento, y los datos del Hazim amenazante, con mi familia, allegados y los medios que publican mi trabajo en Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, y México.

Ahora hay contratistas de las Fuerzas Armadas del presidente Luis Abinader amenazando a periodistas independientes, ellos pueden robar, y nosotros debemos callar, o atenernos a las consecuencias.

Esta persona no es estúpida, pero está bien desesperada, quizá le congelaron cuentas, primero le dijo a alguien que se cambiaría el apellido, ahora me está amenazando.

“No mereces que te considere un amigo”, dijo. Siento un dolor profundo. Perdí un amigo que nunca tuve.

La intolerancia, la arrogancia y la avaricia, son hijas de la soberbia, nietas de la idiotez, biznietas de la desesperación, siempre intentan callar la verdad con amenazas.

Todos lo estamos oliendo, algo se pudre en SENASA.