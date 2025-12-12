El Salto de la Pulga

1. El zoológico no necesita importar especies venenosas. Ya tenemos de sobra en los medios de comunicación.

2. ¿Cuánto cuesta traer desde Los Ángeles en su jet privado a Ricky Martin y su equipo, para cantar exclusivamente en una fiesta privada?

3. Ese fue el regalo cumbre de la administración (¿anterior?) del Banreservas para sus empleados, en la fiesta navideña de este año. ¡Papeletas!

4. ¿Qué habrá motivado al CONEP emitir un documento exigiendo “rigor e imparcialidad” en el manejo del caso SENASA? ¿Se huele algo?

5. Dice Gustavo Sánchez que “el proyecto presidencial de Gonzalo Castillo es un sentimiento nacional en el PLD”. ¡Señor, ten piedad!

6. El dólar sigue jugando al palo encebao: Sube, resbala, sube. Mientras se mantenga en el rango, bien, pero da señales preocupantes.

7. Carolina se plantó y dijo que ella solo iría como candidata presidencial. Nada de ir de vice con nadie. ¡Rrrrrrecojan!

8. Si Rafael Guerrero hubiera presentado las pruebas que proclamó tener contra Guzmán Fermín, no tendría que padecer la amargura de la anulación de absolución que ordenó la Suprema. ¡A tribunal de nuevo!

9. La presidenta mexicana logró incrementar las recaudaciones persiguiendo las evasiones. Como aquí solo se cobra un 34% del ITBIS, la mejor “reforma fiscal” sería hacer lo mismo que la Sheinbaum, ¿no le parece?

10. La CAASD perforará 28 nuevos pozos en la Capital, donde cada torre tiene pozo propio. ¿Cuántos hay actualmente? ¿Qué riesgos para el agotamiento del acuífero subterráneo representa?

11. 865 nuevos “Agentes Migratorios”. Ojalá no se les pegue la maña de los que se dedican a allanar haitianos en los barrios para macutearlos una y otra vez.

12. Dichoso, el restaurante frente a la Pucamaima de la Rómulo Betancourt, al que se permite, no solo una fila de parqueo en la calle, sino doble parqueo.

13. Ojalá que en la cárcel pague con la misma moneda, más intereses, el joven que violó a la anciana de 86 años, enferma de Alzheimer.

14. Quien primero ofreció la noticia de que vuelve el Festival Presidente, no fue la Cervecería, sino… ¡el presidente Abinader!

15. Quien lee el prontuario del piloto dominicano que derribaron en Venezuela, probablemente exclame criollamente: ¡mucho duró!

16. La diputada Selinée Méndez está indignada por lo que de ella se dice, pero obvió decir qué es lo que se dice.

17. “La Bala” no está “mal de la cabeza”. Lo que debe es reclamar a quien le suministra lo que le “atrona”, por haberle vendido producto tan mezclado.