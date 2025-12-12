PENSAMIENTO BÍBLICO
Historia de amor
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados”, 1 Juan 4:10.
Su advenimiento fue histórico, y su historia de amor es la más trascedente. “Dios es amor”, escribe Juan. Y ese amor se materializa en Jesús.
Recordemos con gozo la Navidad de Jesús. Época para dar y recibir, así mostró su amor por nosotros. No miró la horrenda condición de pecado.
El Jesús histórico se encarnó por amor. Y dejó su gloria a fin de rescatarnos.