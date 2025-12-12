Frente a un café

La salida más fácil siempre será, echar la culpa a las circunstancias externas no ponderadas (como toda irrupción tecnológica lo es) que, al hacer aparición y constituirse en paradigmas rupturistas, imponen nuevos manejos y prácticas; los cuales, a su vez, promueven el nacimiento de dinámicas de producción no previstas que redefinen las relaciones de poder en una sociedad.

El papiro egipcio fue una revolución frente a la pesada y poco práctica tablilla de arcilla; a su vez, el pergamino compitió con el papiro, y, siglos más tarde, la imprenta echaría al olvido a ambos. El carro de guerra frente a la infantería; la falange frente a los hoplitas; la legión frente a la falange; la caballería frente a las formaciones cerradas; la vela frente a los remos; la pólvora frente a la espada; la máquina de vapor frente a todo. La electricidad, la fisión nuclear, la computación, la internet, los algoritmos de las redes; y, dentro de poco, cuando ocurra la singularidad tecnológica, la inteligencia artificial frente a la humana; la fusión nuclear frente a todas las otras energías, y así sucesivamente.

Avanzamos como especie, sin duda. El lento caminar iniciado hace millones de años no se detiene, todo lo contrario, acelera. La pregunta es, mientras todo fuera de nosotros cambia a mejor, los seres humanos ¿hacia dónde nos dirigimos en cuanto a la evolución de nuestra conciencia? Los alquimistas buscaban la Piedra Filosofal para cambiar el plomo en oro, y esa búsqueda, a su vez, los cambiaba a ellos; los hacía entender, comprender y trascender. Paracelso, Newton, Ticho, Bacon –etc.– fueron prominentes científicos, y también, formidables alquimistas.

El conocimiento se construye dialécticamente sobre la lucha de los opuestos (tesis y antítesis) y se supera a sí mismo en una nueva realidad no visualizada (ni prevista) anteriormente (síntesis). Luego, todo llega a un punto muerto hasta que el proceso comienza de nuevo. La fase de ascenso hacia una nueva cota de conocimiento y logro tecnológico siempre es excitante y la soberbia sobra tanto como la creatividad.

A principios del siglo pasado, Europa estaba convencida de que la humanidad había llegado a un estadio de desarrollo tecnológico insuperable. Poco más de un siglo después, Europa lucha por su supervivencia y la iniciativa la tienen los chinos, quienes, para esas fechas, estaban en el último eslabón de la cadena. ¿Hacia dónde nos dirige este desarrollo? Nadie lo sabe. El peligro no es el desafío tecnológico, sino las implicaciones éticas y cambios de paradigmas morales que ocurren en la sociedad donde se gestan estos cambios.

Las redes nos conectan y nos unen, pero también nos dividen y nos separan. La capacidad de consumo se fomenta y aumenta; la ciudadanía crítica y comprometida se extingue. En estos “tiempos interesantes” que vivimos, la antigua maldición china (apócrifa) cobra todo su sentido. El calendario avanza y el año muere… para volver a nacer. Siempre lo hace, siempre es lo mismo.