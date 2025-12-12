La educación superior dominicana: Visión desde la ADRU

La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) elige nueva directiva cada dos años, lo que significa, un modo de reiniciar, con la convicción de que el futuro se construye honrando la memoria institucional. Esta continuidad en la discontinuidad, se reflejó recientemente con la reunión realizada entre la directiva pasada, encabezada por la Dra. Odile Camilo y la actual, que me honro presidir. Este encuentro permitió recoger una herencia de compromisos, logros y aprendizajes que nos servirán de base para fortalecer la misión de la organización. Este no es un gesto accesorio ni formal, es parte del contenido: es la certeza de que la esperanza se edifica sobre la gratitud y sobre el camino que las universidades dominicanas han venido trazando juntas durante más de cuatro décadas.

En este contexto, la ADRU reafirma su compromiso con el desarrollo regional. Las universidades no son solo centros académicos, sino motores de transformación en cada territorio. Allí donde una institución de educación superior se fortalece, también lo hace la provincia, la comunidad y la economía local. Por eso, la nueva Junta Directiva 2025-2027, apuesta a consolidar la identidad y el trabajo de cada universidad, entendiendo que el progreso nacional se construye desde la diversidad de realidades que conforman el país.

El fortalecimiento institucional y la incidencia en políticas públicas serán ejes centrales de esta gestión. La ADRU aspira a seguir siendo un actor decisivo en el sistema de Ciencia y Tecnología y en los procesos de investigación, desarrollo e innovación. En un país que enfrenta desafíos como la desigualdad, la violencia, la brecha tecnológica, la fragilidad institucional, la migración, el desempleo juvenil, el cambio climático y la crisis de valores, las universidades están llamadas a ofrecer pensamiento crítico, investigación rigurosa y soluciones éticas. La ciencia dominicana tiene mucho que aportar a los problemas reales de la sociedad y la ADRU quiere potenciar esa contribución.

La escucha activa será otro pilar fundamental. Todas las iniciativas se articularán desde el Plan Estratégico Institucional, fruto del consenso entre rectores, asesores y líderes académicos. Este documento no es solo una guía técnica: es la brújula que orienta la visión compartida de un sistema de educación superior más sólido, coherente y sostenible.

La ADRU también busca estrechar su relación con la sociedad. La educación superior no puede limitarse a formar profesionales; debe formar ciudadanos responsables, con valores éticos y compromiso social. Por eso, la organización promoverá opiniones oportunas en los medios de comunicación, impulsará debates públicos y fomentará una cultura de participación, solidaridad y planificación estratégica. Las universidades deben convertirse en verdaderos laboratorios de ciudadanía, donde se gesten ideas y acciones que contribuyan a un país más justo, innovador y humano.

El fortalecimiento de las redes académicas será igualmente prioritario. La ADRU promoverá el intercambio de buenas prácticas, la colaboración interuniversitaria y la innovación digital con un enfoque humanista. En un mundo donde la tecnología avanza con rapidez, la educación superior debe garantizar que la transformación digital esté al servicio de la dignidad humana.

La diversidad institucional del sistema universitario dominicano es una riqueza que la ADRU quiere seguir potenciando. Bajo el lema: “Unidad en la diversidad”, la asociación reafirma su compromiso con el respeto a la misión de cada universidad y con la consolidación de una amistad académica que trascienda diferencias y potencie fortalezas.

Finalmente, la internacionalización será un componente esencial de la visión de futuro. La ADRU aspira a ampliar alianzas estratégicas, participar en redes globales y promover ofertas académicas innovadoras que permitan a la República Dominicana insertarse con mayor fuerza en el escenario regional y mundial. El país tiene mucho que aportar y mucho que aprender en el concierto de las naciones.

La responsabilidad que asumimos en esta nueva Junta Directiva, de la mano con Altagracia Núñez, Rafael Teijeiro, Ramón Sosa y Erik Vega no es un privilegio, sino un compromiso con la historia y con la sociedad. La ADRU está llamada a ser una voz escuchada en la construcción de un sistema de educación superior más fuerte, un país más justo y un desarrollo más inclusivo. Con transparencia, ética, pasión y esperanza, la asociación se propone seguir iluminando el presente y construyendo el futuro, fortaleciendo a cada universidad y, con ello, al sistema en su conjunto.

El autor es Rector UCNE

Presidente ADRU