Dios irrumpe para sanarnos

Dios viene al mundo para librarnos de una vida corrupta que nos lleva a ignorarlo a Él y a los demás.

Su presencia rompe la oscuridad que envuelve al corazón humano cuando se deja arrastrar por el egoísmo, la indiferencia y la mentira.

En Jesucristo, Dios nos muestra que no estamos destinados a permanecer en esa degradación moral, sino llamados a una existencia nueva y luminosa.

Al acoger su gracia, recuperamos la capacidad de mirar al prójimo y de reconocer en ellos la voz de Dios que orienta nuestro camino.

Así, la venida de Dios, la Navidad que se acerca, no es un simple acontecimiento, sino una invitación permanente a renacer y a reconstruir la vida según la verdad y el amor.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.