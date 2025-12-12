El poder blando de Netflix

Lo que hoy ocurre en Hollywood va mucho más allá de una operación corporativa. La disputa entre Netflix y Paramount por los activos de Warner Bros. Discovery se ha convertido en una batalla por el control simbólico de una de las mayores fuentes de influencia cultural del mundo. En un siglo donde las narrativas importan tanto como las instituciones, lo que está en juego no es solo quién produce y distribuye contenidos, sino quién define los marcos desde los cuales millones entienden la política, el poder y la identidad.

Netflix abrió esta contienda al anunciar un acuerdo para adquirir los estudios de Warner Bros., su negocio de streaming y varias de sus franquicias globales, en una operación que, considerando la valoración empresarial, ronda los 82 700 millones de dólares. La jugada tenía sentido: asegurar una reserva estratégica de historias en un mercado donde la competencia ya no depende únicamente de la tecnología, sino de quién controla los catálogos más influyentes. Pero la irrupción de Paramount con una oferta hostil —30 dólares por acción en efectivo, valorando a Warner Bros. Discovery en alrededor de 108 400 millones— convirtió lo que parecía una transacción lógica en un choque de ambiciones estratégicas. Paramount no quiere solo el estudio y el streaming; quiere la totalidad del conglomerado, incluidos canales tradicionales y activos informativos como CNN. Y ese movimiento alteró todo el tablero.

El fondo de esta pugna es más profundo: ¿quién controla la maquinaria que moldea los imaginarios colectivos? Joseph Nye definió hace décadas el “soft power” como la capacidad de influir sin coerción, mediante la atracción cultural. Ninguna industria ha ejercido ese poder con tanta eficacia como Hollywood. Sus historias han proyectado visiones del mundo que, a lo largo del siglo XX, reforzaron la narrativa estadounidense sobre la libertad, el progreso, el heroísmo individual y la legitimidad de su política exterior. Y Warner Bros., con su repertorio de superhéroes, sagas épicas, dramas políticos y periodismo televisivo, sigue siendo uno de los pilares de ese universo simbólico.

Por eso la disputa no se interpreta solo en términos económicos. Netflix es percibida —a veces con justicia, a veces por caricatura— como una plataforma alineada con sensibilidades progresistas. Paramount carga con sospechas de cercanía con sectores conservadores que ven en los medios un instrumento para contrarrestar narrativas culturales adversas. Nada de esto está probado de manera concluyente, pero la percepción influye en cómo la opinión pública sigue cada movimiento de esta guerra de ofertas.

La industria tampoco es indiferente. Guionistas, directores y productores advierten que una concentración de este tamaño podría reducir la diversidad creativa y limitar la capacidad de asumir riesgos. Las salas de cine temen que una plataforma dominante controle simultáneamente producción y distribución, erosionando aún más un modelo ya debilitado. Y en Washington, figuras como Elizabeth Warren alertan sobre el riesgo de una estructura antimonopolio que deje en manos de pocas compañías un poder cultural desproporcionado.

El contraste es revelador. Las mismas empresas que nacieron como fuerzas disruptivas, desafiando modelos tradicionales y ampliando la competencia, hoy replican los patrones de concentración que antes criticaban. Si unos pocos conglomerados terminan decidiendo qué historias se cuentan, cuáles se financian y qué visiones del mundo se privilegian, el entretenimiento dejará de ser un espacio de pluralidad para convertirse en un filtro ideológico de enorme capacidad persuasiva.

Por eso, la batalla por Warner Bros. Discovery importa. Es un reflejo de cómo el poder contemporáneo abandona los lugares tradicionales —parlamentos, ejércitos, bancos centrales— y se desplaza hacia plataformas, algoritmos y catálogos globales. El vencedor de esta disputa no solo añadirá franquicias a su portafolio; heredará una parte significativa del megáfono cultural desde el cual Estados Unidos define su relato nacional y lo exporta al resto del mundo.