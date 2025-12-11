Las leyendas de Frigia Vs. movilidad en RD

Cuenta una antigua leyenda que los habitantes del reino de Frigia, hoy turquía, tras consultar a los dioses, decidieron hacer gobernador de su capital al primer transeunte que por allí pasara montado en su carro.

El afortunado fue Gordio, quien se estacionó amarrando los bueyes que tiraban de su carreta a un poste con un nudo dificil de desatar.

Se decía que quien resolviera lo del complicado amarre sería gobernador de toda Asia. Fue entonces cuando después de de siglos y muchos intentos apareció Alejandro Magno que inteligentemente con el golpe de su espada cortó por la parte sana de la cuerda.

Resulta que de esa misma ciudad de Frigia, era el Rey Midas, aquel que todo lo que tocaba lo convertía en oro haciendo de su vida una tragedia.

Extrañamente la leyenda tiene su motivación en la movilidad y el nudo gordiano, reforzada la historia con el corte midásico.

Metafóricamente guarda relacion con lo que está pasando con el hoy en la República Dominicana, existe otro nudo gordiano, pero dominicano.

El sistema de movilidad nacional y un órgano rector creado en 2017 con la Ley 63-17 para desenredar el caos histórico del transporte. Nueve años después, el nudo no solo sigue ahí, se ha apretado más.

El carro de Gordio sigue estacionado en el mismo poste generando un antecedente de más de 6.5 millones de vehículos (75 % con más de 15 años de antigüedad), una tasa de mortalidad vial que cifrada entre 38 y 67 muertes por cada 100 mil habitantes. Un transporte público caótico, aún el Metro de santo Domingo. Situación que no es para menos porqie el órgano rector nació con serio problema estructural.

Una instancia de poder con graves problemas historicos y desafios que demandan solución audaz valientes y responsables decisiones.

La leyenda sugiere que solo una acción valiente resuelve el nudo.

En la RD, esto implica decisiones políticas responsables invertir en infraestructuras seguras y en tecnologías, imponer regulaciones estrictas aun a costo de conflictos, promover vehículos eléctricos para reducir emisiones y el ITV; por igual fortalecer la transparencia.

Sin ese corte decisivo, el nudo solo se aprieta, perpetuando el caos que frena el progreso nacional. La movilidad, al fin, no es solo sobre carros y bueyes, sino sobre un futuro desatado para todos. Y el futuro, si nadie da el golpe de espada, seguirá atado al poste del pasado.