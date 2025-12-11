El Emmanuel, garantía de nuestra dignidad

El Emmanuel, el Dios que se hace hombre por nosotros, revela de manera definitiva la grandeza de la persona humana.

En su Encarnación se nos ha evidenciado que cada vida posee un valor innegociable, porque Dios mismo quiso compartir nuestra condición y caminar nuestras mismas sendas. Esta cercanía ilumina una verdad muy profunda, y es que nadie pierde su dignidad, sin importar sus fragilidades o circunstancias.

Por eso, defender los derechos humanos es una consecuencia de reconocer ese misterio de amor que nos eleva significativamente.

Cuando cuidamos la vida, cuando protegemos al débil y al vulnerable, honramos también al Emmanuel, cuya presencia entre nosotros sigue siendo la fuente de toda dignidad.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.