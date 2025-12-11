La embajadora mejor recibida de la historia

Pocas veces en nuestra historia una embajadora de Estados Unidos ha sido recibida con tantas muestras de simpatía; eso se debe a varios factores, el primero, desde el 2021 la sede norteamericana carecía de titular, el segundo, desde su llegada ha mostrado coincidencias simpáticas con la cultura hispana, que sigue siendo nuestra base y tercero, conservadora como es parece que pondría fin al atropello woke de que hemos sido víctimas – incluyendo el financiamiento de la AID a personeros - y, en ese marco, a la política anti Dominicana de algunos gobiernos demócratas en relación con Haití.

En el siglo XIX nuestra relación diplomática estuvo centrada en las potencias europeas y, es en el siglo XX luego de la intervención norteamericana que la realidad hemisférica y el surgimiento de Trujillo, nos alinea con Estados Unidos con quien tras la segunda intervención de 1965 queda una fuerte zurrapa negativa que, tras 59 años, se ha ido diluyendo.

La Embajadora que luce práctica, inteligente y bella, conecta bien por su evidente identificación cultural con los valores cristianos, puesto que, si bien en las últimas décadas la cultura norteamericana a través del cine y de la música nos acercó a sus conductas culturales, en esencia, nuestro patrón sigue siendo el hispano y, ese, ella lo acepta porque es parte de su formación. Se va a sentir bien entre nosotros.

Dos cuestiones deben ser consideradas, el presidente Trump conoce mejor que ningún otro anterior a él, nuestro país, de hecho, fue inversor nuestro y, en ese orden, revela su interés en el país el hecho de que la embajadora fue una de sus primeras designaciones en el exterior lo que evidencia que la tenía presente a ella y a nosotros como país, porque por nuestro tamaño, eso no era probable y, eso sucedió no obstante que el Gobierno actual, le agredió en el tema del aeropuerto de Cap Cana y, en la campaña, en un acto tonto, destruyeron su promoción política.

Obvio que la embajadora tendrá una amplia agenda; en particular podríamos pensar en el tema del tráfico de narcóticos, central en la política estadounidense: Ese debía ser un tema de seguridad nacional nuestro puesto que la publicación de incautaciones lo único que revelan es la dimensión que ha alcanzado el tráfico a través de nuestro país y, penosamente, la cantidad de políticos y funcionarios del Gobierno hacen saltar las alarmas, catorce. Eso nunca había sucedido.

Aunque ella no esta acreditada obviamente ante el inexistente gobierno haitiano, como hacemos frontera, es natural que será parte de su agenda y debemos colaborar. Pero por primera vez podríamos no sentirnos acosados por el bombardeo a nuestra política migratoria en relación con la inmigración ilegal, como en las administraciones demócratas, puesto que en línea general la política inmigratoria de Trump coincide con la nuestra: la diferencia esta en que allá se eta ejecutando y acá es solo un cuento para dormir ciegos.

Ella no encontrará puntos de conflicto en la aplicación en Estados Unidos de su política migratoria porque, aunque dominicanos serán afectados eventualmente con deportaciones y, eso afecte las remesas de los dominicanos; este Gobierno carece de política con respecto a ese tema: Recibe el dinero, pero no mira hacia allá.

Tampoco parece que – cerrada la AID, representante del poder blando mal utilizado - reciba solicitudes apremiantes de asistencia financiera, ni siquiera de apoyo en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional, organismos multilaterales que desde hace años han perdido peso en la vida diaria de los países latinoamericanos, que han preferido recurrir a los mercados caros en busca de los capitales que requieren para evitar sus imposiciones.

Podría ser que su ayuda nos resulte importante en los temas de acceso de nuestros productos al mercado del norte, ámbito en que el que Trump nos concedió “facilidades de amigos”, aunque no tan buenas como a El Salvador, Guatemala y otros países que junto a nosotros hacen parte el DR Cafta y, desde luego que en el marco de la doctrina Monroe, actualizada por el presidente Trump de “América para los americanos”, se busquen ajustes con China cuya influencia en el país a través de inversiones no es tan sustancial como en otras naciones del continente pero que en comercio crece, igual que la India.

Siendo aliados, aunque momentáneamente desajustados de la Unión Europea, no parece que haya dificultades por nuestra relación con los 27 que en la década de los 90, cuando Estados Unidos se salió por decisión propia de la región en materia de cooperación, ocuparon su lugar en cooperación y comercio, sobre todo porque tratando de ser actuales, ese momento de relaciones estrechas cuando ejercían liderazgo Felipe González y Aznar, ya no es igual.

Luce que la política de la nueva Administración de “América first” contiene como un elemento esencial la protección de los norteamericanos; debemos esperar para ver cómo toma la nueva embajadora la protección de los ciudadanos norteamericanos que han sido afectados por expropiaciones de sus bienes que no han sido pagados por el Gobierno y, que, aun teniendo sentencias irrevocables, les exigen dinero – funcionarios del Estado - para pagarles sus deudas.

Si observamos otra cuestión que podría ser del interés de su gestión tendríamos que concluir que indefectiblemente lo serán las elecciones generales el 2028.

¿Interesan a Trump las elecciones en América Latina? Sí

Se ha referido a ellas y brindado apoyo en Argentina, en Ecuador, En Bolivia, en Honduras y en Chile que son las que han tenido lugar y, en todas, ha apoyado a los conservadores, como sería natural: No es tan difícil la elección, en donde la izquierda ha gobernado hay dos elementos comunes, destruyen el país generando pobreza y se perpetúan a través de dictaduras. Como ejemplo basta ver a Cuba, Venezuela -tan rica y pobre - o Nicaragua, incluso Bolivia.

En nuestro escenario electoral ¿Quiénes son los conservadores? Es una pregunta interesante que sin lugar a duda se la estará haciendo la nueva embajadora. La respuesta es simple, todos.

En el siglo XX todos los presidentes del país, llámense como se hayan llamado sus plataformas, fueron conservadores, sobre todo Trujillo, Balaguer, Guzmán, Majluta e Hipólito, incluso Jorge Blanco, que parecía no serlo y, aunque usted no lo crea, como heredero de las fuerzas conservadoras de Balaguer, también lo fue Leonel Fernández: Una parte importante de la matrícula actual de la FP viene del reformismo. Sólo Bosh luego de ser elegido en el marco del esquema de la democracia representativa y derrocado, terminó su carrera política como antisistema. Su segundo discípulo, Medina, que sirvió dos períodos, tampoco actuó como de izquierda.

En las elecciones próximas, el PRM desprendimiento del PRD, parte de la internacional socialista – casi en extinción- tenía como plataforma de influencia su relación con los liberales de Washington, pero actualmente todos sus dirigentes y posibles candidatos son, en realidad, gente del centro y, luego de tres periodos como presidente y de irse del PLD, que ya tampoco es de izquierda, el candidato opositor con mayores probabilidades para el 2028, Leonel Fernández, también es un líder del centro: en resumen, en el país la Embajadora Leah Francis Campos, con su español fluido, tiene este tema, de izquierda o derecha, resuelto.