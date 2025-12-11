Los compañeros de Stephora

El relato que narran uno de los abogados de la mamá de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, muerta ahogada en una piscina en un paseo escolar, es desgarrador no solo por el silencio del colegio y las autoridades hacia una madre que pedía una explicación, también porque de acuerdo al jurista la dejaron debajo del agua 30 minutos. Le pasaron por el lado “y nadie vio nada”.

De los 86 niños y tres docentes, al menos cuatro compañeros sí la vieron y decidieron dejar que se ahogara, según relata este hombre. ¿Qué clase de adolescentes malvados hacen eso?

Los hijos son como son, independientemente de quiénes sean sus padres, pero es lógico preguntarse, si es cierto, ¿qué clase de educación se le da a un niño que ve a alguien en peligro y su instinto no es ayudar?, ¿cómo están esos jovencitos ahora, por qué la justicia no pide también investigación y sanción para ellos?

Da mucha rabia este caso, quita la paz y genera un sentimiento de rechazo hacia el ser humano, porque aunque se habla de que no hay racismo, esto no puede ser por otra cosa, su mamá pagaba mensualmente, dinero no le faltaba, entonces ¿por qué la falta de interés, humanidad, por qué?