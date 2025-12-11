Carta a Santiago Hazim

Te escribo profundamente preocupado e indignado por las recientes informaciones que involucran actos de corrupción en SENASA. Resulta verdaderamente lamentable que una institución destinada a garantizar la salud y el bienestar de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, se vea empañada por prácticas que atentan contra la ética y la confianza pública.

Hechos como este no solo afectan la imagen de la entidad, sino que generan un profundo malestar en toda la sociedad, que espera transparencia, responsabilidad y un comportamiento ejemplar de quienes administran recursos del Estado. La salud es un pilar fundamental, y cualquier desviación en su manejo constituye un daño grave al país y a su gente.

Santiago, espero y confío sinceramente en que tu dignidad y la de tu familia no se vean en modo alguno salpicadas por esta situación. Sé que valoras profundamente tu nombre, tu trayectoria y los principios que te han guiado siempre. Estoy convencido de que, como ciudadano y profesional, mantendrás la claridad necesaria para enfrentar este momento con integridad y serenidad.

Deseo que las autoridades competentes puedan esclarecer los hechos con total rigor, y que la verdad salga a la luz para bien de la institución y del país. Es indispensable que se sienten precedentes sólidos que fortalezcan nuestra institucionalidad y devuelvan la confianza al pueblo dominicano.

Te envío estas palabras con aprecio y sentido de responsabilidad, confiando en que, pese a lo doloroso del tema, prevalecerán la justicia y la transparencia.