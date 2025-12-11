Art Basel Miami 2025: fortaleza de las artes en los Estados Unidos

El equipo de revista “Contemporanía | Arte latinoamericano en la escena global” esperaba la edición de la Art Basel Miami Beach 2025 entusiasmado, por las promisorias expectativas de que el fin de año equilibraría el mercado de arte.

Gill Harris y Elisa Revak, de Sutton, a cargo de la prensa para Art Basel, tramitaron nuestras aplicaciones, confirmándolas el 29 de noviembre.

Las atenciones del buró de medios fueron inmejorables y antes del mediodía del martes 2 accedíamos al fascinante entorno de un Centro de Convenciones de Miami Beach repleto de arte.

Primero quisimos confirmar dos informaciones recibidas mediante comunicados de prensa: la disponibilidad del homenaje a Muhammad Ali, de Andy Warhol y los tan pregonados Picassos. Allí estaban. Majestuosos. Solicitamos a las galerías permitirnos fotografiarlos y accedieron. También nos los remitieron por e-mail. Nos apresuramos hacia los representantes de Firelei Báez, esperando encontrar expuesta alguna pieza suya. Hauser & Wirth, sin embargo, exponía otros artistas.

Empezamos a recorrer la feria.

Nos tomó tres días visitar los pabellones de las 283 galerías participantes, procedentes de 43 territorios, para apreciar alrededor de tres mil obras. Magníficas en sus respectivos lenguajes; comprometidas con la excelencia técnica. De todo: desde arte digital a “performances” e instalaciones; desde la tradición artesanal a la robótica; desde la pre y post guerra a la actualidad; desde Picasso a Anne Samat's, de Malasia (Galería Marc Struss, “Merieidans”, estand M15). Desde África (galerías Afriart, Goodman, Southern Guild, SMAC, Jenkins Johnson, Rele, Gypsum y Kó, entre otras) a Brasil (galerías Almeida & Dale, Luciana Brito, Nara Roesler). Una oportunidad para obtener el hasta hoy más cercano y exacto panorama del arte global.

Esta edición también fue un éxito económico. 20 (40%) de las 50 opiniones de expositores sobre el evento publicadas por Art Basel, informaron ventas importantes. Incluyendo Hauser & Wirth (Nueva York, París, Hong Kong, Mónaco, Menorca, Basilea, Gstaad, Sankt Moritz, Zúrich, Londres, Somerset, Los Ángeles, West Hollywood). Para su presidente, Marc Payot, “La Navidad se adelantó para nuestro equipo”, ya que “En las tres primeras horas de la feria, nuestras ventas ya sumaron un 40% más que las de toda la semana de Art Basel Miami Beach del año pasado. El ritmo parecía casi tranquilo a primera vista, pero el negocio se mantuvo en constante actividad”.

Antes de recibir esta información, atestiguamos que la pieza “Muhammad Ali” (1977) de la serie “Athletes” de Andy Warhol que vimos en la galería Lévy Gorvy Dayan (estand G8) la mañana anterior, no estaba colgada al día siguiente, al venderse por US$18 millones. Ese día la galería David Zwirner también vendió “Abstract Painting” de Gerhard Richter por €5.5 millones e informó ventas totales por €18.5 millones. La galería Di Donna (Nueva York) presentó otra obra impresionante: “Sueño de Sirenas” (1963) de Leonora Carrington, ofreciéndola en US$9.5 millones. Esta galería apuesta al surrealismo, desde sus orígenes, corriente que exhibió mayor vitalidad y potencialidad renovante al iniciar diálogos imprevisibles con la tecnología, desde lo digital.

Esta 23a edición de la Art Basel Miami dirigida por Bridget Finn recibió 80,000 visitantes y fue, sencillamente, fabulosa; en ella, la escultura exhibió sus fortalezas.