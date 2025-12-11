El 2025: Luces y sombras en el SDS

El año 2025 se cierra con un capítulo oscuro marcado por la corrupción en la ARS SENASA, que sacudió la conciencia colectiva del país. A raíz de una intervención del presidente de la República, se dio inicio a un proceso judicial que actualmente se encuentra en sus primeras etapas. El presidente Luis Abinader ha reiterado que cuenta con “amigos, no cómplices”, mientras la sociedad espera no solo sanciones ejemplares, sino también la recuperación de los fondos malversados.

Sin embargo, es importante resaltar los aspectos positivos de este año, es decir, los logros y avances del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Entre ellos, destaca la resolución que amplía la cobertura, mejora la calidad de atención y garantiza el acceso a tratamientos esenciales. Estas transformaciones son el resultado de decisiones normativas, mecanismos financieros específicos y la incorporación de nuevas terapias, lo que representa un avance institucional significativo en la protección sanitaria de la población.

Avances Normativos y Financieros. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y el Ministerio de Salud Pública han promovido la creación de herramientas financieras destinadas a garantizar el suministro de medicamentos prioritarios y de alto costo. Esto incluye la creación de un fondo especializado para programas de salud pública (FONSAP) y un fondo dedicado a medicamentos de alto costo, con el objetivo de centralizar las compras, negociar mejores precios y disminuir el gasto de bolsillo de los afiliados. Incorporación de Medicamentos y Acceso Terapéutico. En 2025 se incluyó un extenso paquete de aproximadamente 40 nuevas moléculas para el tratamiento de enfermedades de alta prioridad, como VIH, hepatitis B, tuberculosis y trastornos metabólicos y neurológicos. Esta ampliación también incluye medicamentos de última generación para el manejo de la Diabetes Mellitus, una condición que presenta una alta prevalencia en adultos en la República Dominicana.

Cobertura y Calidad de la Atención. Las reformas implementadas en 2025 incluyeron ajustes al per cápita del Seguro Familiar de Salud, con incrementos destinados a mejorar la remuneración de los profesionales de la salud y los estándares de los servicios ofrecidos por la red de atención. Esta medida impacta directamente en la disponibilidad y calidad de la atención ambulatoria y hospitalaria, promoviendo la formalización y sostenibilidad del sector salud.

Atenciones Quirúrgicas y Salud Integral. Se aprobaron coberturas para procedimientos quirúrgicos que abordan necesidades clínicas y funcionales, como intervenciones por gigantomastia y mamoplastias por hipertrofia mamaria, reconociendo su relevancia para la salud física y mental de las beneficiarias.

Impacto Social y Sostenibilidad. La combinación de compras centralizadas, fondos especializados y la ampliación de medicamentos terapéuticos fomenta una mayor equidad en el acceso a tratamientos y ayuda a mitigar crisis sanitarias en las familias. Estas acciones también buscan asegurar la sostenibilidad financiera del sistema mediante negociaciones de precios y una gestión más eficiente de los recursos públicos y privados.

El 2025 se caracteriza por un proceso de modernización y fortalecimiento del sistema de seguridad social en la República Dominicana. La inclusión de nuevos medicamentos, la creación de fondos, la reasignación de recursos y la expansión de coberturas quirúrgicas constituyen un conjunto de medidas que mejoran la capacidad del país para enfrentar necesidades sanitarias complejas, avanzando hacia un acceso más equitativo y sostenible a la salud. Además, se ha ampliado la red pública de servicios hospitalarios mediante la construcción de nuevas infraestructuras y la rehabilitación de las existentes.

Es justo reconocer la prioridad que el presidente Luis Abinader ha dado al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), recordando las palabras de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.