Tres glorias de Pimentel

Pimentel tiene la honra de ser el lugar de nacimiento de tres grandes figuras del arte y la cultura del país. Tres artistas reconocidos que se fueron, pero dejaron obras que posiblemente los inmortalicen y coloquen sus nombres en la historia de la literatura y el canto de nuestro país.

Hablo de Manuel Mora Serrano, Luis Kalaff y Bienvenido Brens.

Esos nombres pueden ser desconocidos para muchos de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, pero ya están registrados como grandes dominicanos que hicieron sus aportes a la cultura nacional.

Es decir, no solo fueron hijos ilustres, fueron voces que dieron brillo a nuestro pueblo y que llevaron, con orgullo, el nombre de Pimentel más allá de nuestras fronteras.

En ese sentido, me permito sugerirles a las autoridades municipales de Pimentel, con el corazón puesto en la historia viva del pueblo, que designe una calle con sus nombres, lo cual, más que un acto administrativo, sería un abrazo a nuestra memoria, un gesto de gratitud y un recordatorio para las nuevas generaciones que haga constar de que en esta tierra hemos tenido hombres capaces de realizar obras que trascienden lo local.

La idea es que sus nombres queden escritos en nuestras calles como lo están en el alma colectiva de la nación.

Con sentido de identidad y justicia histórica, propugnamos porque el ayuntamiento local haga suya la idea y nombre algunas vías públicas en su honor, como un gesto que dignifica el pasado, inspira a las nuevas generaciones y fortalece la identidad cultural de Pimentel.

Vamos a sembrar para siempre su legado en el mapa de nuestras vidas. Esa sería una muestra de gratitud eterna para que la huella de sus obras quede sembrada en el pavimento de la historia de Pimentel.