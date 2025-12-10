El trago amargo de SENASA

Al filósofo griego, Sócrates, se atribuye la expresión: “el trago amargo, apurarlo pronto”, conocida la forma serena en que aceptó tomar el veneno de cicuta tras ser condenado a muerte, acusado de impiedad y de pervertir a los jóvenes con sus creencias relativas a los dioses y la vida en el más allá.

El arte de gobernar, a lo largo de la historia, presupone muchos tragos amargos, porque desde siempre el poder va acompañado de engaños, traiciones, deslealtad y toda la retahíla de miserias humanas.

No hay que dudar que para el presidente Luis Abinader, la bochornosa caída de Santiago Hazim, al frente de SENASA, en uno de los mayores casos de corrupción de los últimos tiempos, ha sido un trago amargo. Es conocida su cercanía y amistad.

Ha apurado con prontitud el mandatario, el trago amargo, al distanciarse de la situación que enfrentan Hazim y compartes, donde convergen sonoros apellidos, como para recordarnos, una vez más, que la corrupción no es solo cosa de los de abajo, que permea todas las clases sociales.

El caso SENASA, al que la Procuraduría ha puesto el mote de Cobra, haciendo caso omiso a una sentencia del Tribunal Constitucional, como si no fuera suficiente con las sentencias de esa alta corte desacatadas por otras instancias públicas, es indiscutiblemente un nuevo lastre para la actual gestión.

El gesto del presidente es, para sus pares, una demostración de que no se protege lo mal hecho, de que ya no hay impunidad, etc.

Pero sus contrarios señalan que; “maña fuera”, ya que luego de los reportajes de Nuria y Julissa, de las denuncias de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del Colegio Médico, “no había de otra”, recuerdan, casi con deleite, la reacción del presidente ante la primera denuncia de la FP, cuando negó, en La Semanal, la existencia de un déficit en SENASA, y llegó a afirmar que: “la intención de los miembros de la oposición es que 2.4 millones de ciudadanos se queden sin Seguro Familiar de Salud”. Ya sabemos todos que no era así y que la institución era objeto de un robo vulgar, merecedor casi de castigo divino, porque lo que allí se hacía afecta la capacidad de dar asistencia vital de salud a millones de personas.

El Ministerio Público independiente, vuelve en este caso a aplicar doble rasero, ya que los grandes fueron invitados a pasar por sus oficinas, acompañados de sus prestantes abogados, escogidos de la cantera de los recuperadores de recursos para el Estado, mientras los otros, fueron buscados y allanados y ninguno llevado con el Inri, de los cascos y las esposas, ante las cámaras.

Con todo esto, si amargo es el trago para el presidente, más amargo aún es para el pueblo, que ve dilapidar recursos del seguro que asiste a los mas necesitados y que comprueba que ni los discursos ni las amenazas, paran el robo público.

Y amarguísimo, para quienes recibieron la negativa de servicios y apoyo de esa institución, como la reconocida periodista que relató que a su padre, el propio Hazim dijo que no podía autorizarle un procedimiento, porque eso no estaba cubierto y que el no era corrupto, de lo que ahora se le acusa, precisamente.

Son numerosos los casos de corrupción que involucran a figuras del partido de gobierno, ojalá todos sean medidos con la misma vara que a los opositores, por muy amargo que sea el trago.