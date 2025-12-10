SENASA y el Ministerio Público

Si se comprueban y validan las tesis del Ministerio Público (MP) en el expediente SENASA, estaríamos frente al caso de corrupción administrativa más grande del Estado dominicano. En ausencia de sentencia, debemos tomar las imputaciones del MP hacia los ciudadanos señalados, como lo que son: imputaciones.

No nos corresponde otorgar veracidad a la relación de hechos que sustenta la solicitud de medidas de coerción hecha por el MP, ni asumir como ciertas las “características del entramado criminal creado para distraer fondos” de SENASA, que supuestamente desarrollaron los imputados.

Ahora bien, cuando se expone con tanta rigurosidad y nivel de pruebas una situación; cuando se establecen los vínculos de lugar; cuando queda evidenciado, más que unos hechos delictuosos, una voluntad de delinquir; cuando la salud del pueblo fue objeto de negociaciones viles y ficticias; cuando dichas maniobras fraudulentas representaron una pérdida de casi 16,000 millones de pesos en las finanzas públicas; dejarlo todo al “debido proceso” y no asumir posiciones, sería una gran irresponsabilidad ciudadana.

Así como la corrupción –tradicionalmente– ha sido vista como un cáncer que corroe al Estado dominicano, los hechos narrados por el MP constituyen la autopsia de una institución donde ese cáncer hizo una metástasis agresiva.

Las características operativas de ese entramado de corrupción llaman a reflexión. De ser ciertas las tesis del MP, no sólo estaríamos frente al fraude más grande, sino al más descarado. Hablamos de subvertir todos los mecanismos de control internos, manuales de procesos, buenas prácticas, normas de contaduría, sistemas de fiscalización, auditoría, etc.

El fraude de SENASA operaba gracias a los grandes números. Millones de afiliados y cápitas pequeñas y periódicas lo hacían pasar por debajo del radar. Así como “la codicia rompe el saco” y la ambición lo corrompe todo; así también la estupidez y la soberbia facilitaron la comisión de errores y agravios que fueron operando en contra, hasta que la bola de nieve empezó a rodar…

El presidente Abinader está en una encrucijada narrativa. Todo su discurso de oposición, gobierno y legado, se basa en la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad. Ahora, en un macabro giro del destino, el mayor escándalo le explota en su gobierno. El caso SENASA será una prueba de fuego, tanto para el MP –pues ahora se sabrá si es independiente o no– como para el presidente, que tendrá que elegir entre la impunidad y la justicia.

El MP se ha mostrado firme y tiró a la cabeza, sin miedo a élites o apellidos sonoros; el presidente dobla la apuesta y ordena la constitución en actor civil de SENASA (domingo) y la presentación de una querella formal (martes).

Si la corrupción en el gobierno del PRM está sacando cabeza, el Ministerio Público no tiene miedo a enfrentarla, y el presidente Abinader está demostrando que está dispuesto a asumir el costo político de esa lucha; una lucha que ha sido la razón de ser de su gobierno.