Noventa años de presencia salesiana en República Dominicana

Un país puede tener montañas, ríos y caminos; pero si no tiene puentes, sus pueblos permanecen aislados. Los puentes no son destino ni casa, pero sin ellos nadie llega al otro lado. En silencio, sin protagonismo, sostienen la vida cotidiana. Cuando un puente está ahí, alguien puede cruzar de la intemperie a un hogar, de la incertidumbre a la esperanza, de la oscuridad a la luz.

Esa imagen resume los 90 años de presencia salesiana y los 40 años de la Red Muchachos y Muchachas con Don Bosco: puentes que salvan, llevando a los jóvenes del riesgo a la oportunidad, del abandono al acompañamiento, de la calle a la dignidad y de la orfandad espiritual a la certeza de ser amados por Dios.

En una sociedad marcada por fracturas —violencia, exclusión, desigualdad, desarraigo—, la obra salesiana ha mostrado que no basta reparar caminos: hay que tender puentes para que los jóvenes crucen hacia un futuro posible y digno.

El Adviento ilumina este símbolo con una fuerza especial. El profeta Isaías no anuncia muros ni castigos, sino un grito que aún estremece: “¡Consuelen a mi pueblo!”. La palabra de Dios no condena: invita a cruzar.

La historia salesiana en el país puede leerse así: como un puente de consuelo, donde Dios ha tocado la vida de miles a través de maestros, casas, talleres, oratorios, proyectos sociales y comunidades. No se levantaron templos de mármol, sino estructuras invisibles que sostienen destinos humanos: el aula donde un joven descubre su voz; el patio donde aprende a reír; la obra social que multiplica oportunidades; el educador que acompaña sin protagonismos; la comunidad donde la ternura se vuelve estilo educativo.

El Evangelio presenta a un pastor que deja 99 ovejas para buscar una sola: un gesto que, aunque ilógico para la mentalidad moderna, actúa como un puente de regreso. Es una mano extendida que dice “vuelve, este sigue siendo tu hogar”. Muchos dominicanos que han pasado por obras salesianas conocen bien ese puente y lo han cruzado más de una vez.

Hoy, al cerrar este aniversario, no miramos al pasado con nostalgia, sino al presente como misión. El puente que construyeron generaciones de salesianos, laicos, educadores y benefactores no puede cerrarse. Nos corresponde ampliarlo: ser puentes entre generaciones para transmitir pasión y valores; puentes entre los pobres y las oportunidades; puentes dentro de la Iglesia para cultivar misericordia y acogida; puentes entre nosotros mismos para sanar vínculos, colaborar y buscar siempre el bien común.

En un tiempo donde abundan los muros —visibles e invisibles—, celebrar un puente es un acto profundamente humano. La presencia salesiana demuestra que la verdadera transformación social comienza cuando alguien se atreve a unir orillas.

El Adviento nos regale tres certezas: Dios viene —siempre cruza el puente hacia nosotros—. Dios consuela —porque en lo alto de todo hay un corazón—. Dios busca —porque nadie es irrecuperable—. Que el país siga construyendo puentes así: sólidos, luminosos, humanos. Puentes que salvan.