¿Puede un influencer poner al presidente?

En una época dominada por pantallas y algoritmos, crece la idea de que un influencer puede decidir una elección. Pero, entre tú y yo, la evidencia latinoamericana demuestra una verdad más simple: la fama hace ruido; la política exige raíces.

La seducción del poder digital

Hoy la política ya no comienza en tarimas ni en mítines, sino en celulares. Un video de 15 segundos puede mover más emociones que un discurso. Por eso ha surgido, incluso en nuestro país, la frase de moda: “un influencer puede poner al presidente”. Pero cuando revisamos la realidad latinoamericana, el mito se cae.

Las plataformas han creado nuevas “fábricas de fama”: cuentas capaces de instalar tendencias, debates y polémicas en minutos. Los influencers conectan con jóvenes que desconfían de la política tradicional. Pero la influencia no es poder electoral.

La atención no sustituye la estructura.

Los seguidores no equivalen a votos.

Un influencer domina el algoritmo; el votante domina su realidad. Y la realidad pesa más que cualquier tendencia.

Cuando la influencia se vuelve política

México lo dejó claro. En 2021, más de cien influencers violaron la veda electoral promoviendo un partido político. Millones los vieron. El escándalo fue gigantesco. ¿El resultado? No movieron la aguja electoral.

Argentina, con su cultura TikTok, tampoco rompió el patrón. Pese a la creatividad y la viralidad, el voto terminó decidiendo por inflación, seguridad, empleo y credibilidad.

Se puede viralizar una idea; no una presidencia.

La región confirma el patrón

Brasil, la mayor potencia digital del continente, tiene influencers de más de 40 millones de seguidores. Si algún país podía coronar a un presidente desde la fama digital, era ese. Pero no ocurrió.

Colombia, Perú y Chile repiten el mismo guion: conversaciones influidas por las redes, sí; elecciones decididas por ellas, no.

En toda América Latina no existe un solo caso en el que la viralidad haya definido quién será presidente.

La Audiencia no es estructura.

Popularidad no es liderazgo.

Y la tendencia no es gobernabilidad.

En cada país, el voto siguió marcado por fuerzas reales: economía familiar, desempleo, inflación, seguridad, memoria histórica y percepción de estabilidad. Ningún “stream” compite con esas angustias. Ningún algoritmo borra esos miedos.

El mito surge donde falta formación política

Decir “yo pongo al presidente” no es poder: es exceso de autoestima digital y desconocimiento del proceso democrático.

La política es un oficio serio: exige preparación, conocimiento del territorio, comprensión del Estado y capacidad de tomar decisiones que afectan vidas enteras. La popularidad abre puertas; la madurez gobierna.

Un influencer entretiene.

Un dirigente gobierna.

Uno genera clics.

El otro administra seguridad, economía y estabilidad nacional.

Confundir esos roles es confundir el show con la República.

El poder real detrás del ruido digital

Los influencers pueden aportar: abrir debates, educar audiencias y conectar con quienes la política tradicional no alcanza. Pero para eso se requiere:

- transparencia en publicidad,

- responsabilidad en contenidos,

- ética digital,

- sanciones reales a la desinformación.

La pregunta nunca fue si un influencer puede poner al presidente.

La pregunta es: ¿por qué esa idea parece creíble?

Y la respuesta es simple: cuando la política deja vacíos, las ilusiones digitales los llenan.

Entre tú y yo, el verdadero peligro no está en el poder de las redes, sino en la falta de liderazgo que permite que el ruido parezca dirección. Las democracias no se sostienen con algoritmos, sino con instituciones, propuestas y conexión real con la gente.

El resto es ruido…

y el ruido, por más estruendoso que sea, nunca ha gobernado un país.

