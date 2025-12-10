Descendientes del “hombre romo”

Juro que esto no es chisme, es historia petromacorisana. El doctor Santiago Hazim fue acusado de sustraer unos RD$200,000 millones del Seguro Nacional de Salud (SENASA), dinero presupuestado para la salud de los pobres.

El presidente Luis Abinader ganó denunciando la corrupción. Hazim le sumó muchísimos votos extrapartidarios. Su hija, Yamilé Hazim, “luchó contra la corrupción" en la Plaza de la Bandera. ¿Pura hipocresía? ¡Qué ironía!

El hermano de Santiago, John, fue alcalde de Guayacanes; su hijo, John Hazim Brugal, es regidor.

Ese Ayuntamiento declaró a John y a Santiago “hijos meritorios” del municipio. Santiago nunca vivió allí. Y renombró el Bulevar Juan Dolio en honor a John Hazim Subero (Johnny), padre de John y Santiago.

Johnny era alto, fornido, elegante, piel clara, pelo negro reluciente, como plumas de cuervos, amplia sonrisa, y finísimos modales.

Vestía poloshirts ajustados, exhibiendo su musculatura, y pantalón de kaki relucientemente almidonado, impecablemente planchado.

Conducía un lujoso convertible rojo escarlata, blanco marfil, con tapabocinas resplandecientes y neumáticos de bandas blancas.

Entre prostitutas, proxenetas y clientes de “La Arena”, la “zona de tolerancia”, Johnny era “el hombre romo”, promovía el Ron Bermúdez.

En las madrugadas, cuando apagaban la “bellonera” donde “Julito Los Perros” (Bar Los Jau Jau) había suspenso, ¿sería la patrulla pidiendo cédulas, o “el hombre romo” repartiendo potes?

Los domingos, el lujoso convertible del “hombre romo” era la “vidriera móvil” del exclusivo burdel de Toñé.

“Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo”, escribió Bobby Capó.

“El hombre romo”, lentamente, conducía varias veces alrededor del parque Duarte, en San Pedro de Macorís, exhibiendo hermosas “debutantes”, la “carne fresca” que ofrecía Toñé.

Promovía alcohol y prostitución, pero “el hombre romo” fue buen padre, hoy sus descendientes intentan inmoralizarlo.

Usaron el Estado para construir una mitología familiar, insertándola en la historia y la geografía nacionales. Ahora dicen que Santiago, usó a SENASA para enriquecerse, manipular las elecciones, y garantizar la reelección de Abinader.

Me pregunto: ¿Podemos beber y conducir en el bulevar de “El Hombre Romo”? ¿Esto es el “Cambio”?