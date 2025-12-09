La primera fiesta cristiana fue la pascua, luego vino la navidad

Jesús fue crucificado hacia el año 30. En ese momento, según el historiador romano Tácito, Poncio Pilato era Prefecto de Judea y Tiberio el Emperador. En los primeros años de la vida cristiana, la primera y única fiesta en toda la Iglesia fue la pascua, la muerte y la resurrección de Jesús. Pronto se dedicaron 50 días a recordar la pascua.

El primer día de cada semana, es decir, el día después del sábado, los cristianos se reunían a celebrar la pascua. Eventualmente ese día se convirtió en el “dies domini”, el día del Señor (en latín, dominus). Así lo mencionaba ya el obispo mártir, Ignacio de Antioquía en sus cartas († entre el 108 y el 110). En el año que va del 111 al 112, en una carta al emperador Trajano (98 – 117), Plinio, el joven (62 – 113), gobernador de Bitinia en las márgenes del Mar Negro, le informaba sobre un grupo religioso que se reunía una vez a la semana para cantarle himnos a Cristo, como si fuera divino.

Los cristianos de Alejandría de Egipto ya celebraban en el siglo II la fiesta de la Manifestación de Cristo como luz de todos los pueblos. Las diferentes comunidades se referían en los comienzos de enero a varias manifestaciones de Jesús. Hoy en día, la Iglesia católica las ha mantenido en este orden: navidad, adoración de los magos, bautismo de Jesús y primer signo en Caná.

Se advierte que, uno de los motivos predominantes en Alejandría fue la manifestación (en griego, Epifanía) de la luz. Se sabe que al final del siglo IV se celebraba la Epifanía en todas las Iglesias de la zona oriental del imperio romano.

Nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre, porque los cristianos de Roma le tumbaron con la Navidad una fiesta inventada por el Emperador Aureliano († 275). Durante su reinado, el imperio estaba cada vez más amenazado por los bárbaros que presionaban en las fronteras. Aprovechando que, hacia el 21 de diciembre los días empiezan a ser más largos, Aureliano (270 – 275) lanzó también su propaganda: así como la luz del sol vencía la oscuridad y la noche, con él el Imperio volvería a ser grande otra vez. De seguro que ya usted lo descubrió: ¡el sol invencible era él! .