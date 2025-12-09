Lo humano se me hace ajeno

Lo humano se hizo posible al través de un largo proceso histórico en el cual aprendimos a vivir juntos, valorando al otro como un sujeto de convivencia fundamental para el alcance de los sueños y propósitos que irrumpían en la vida, y hacían posible, además, la sobrevivencia, incluso.

Mucho tiempo después la visión teocéntrica medieval fue sustituida por una visión antropocéntrica en que el ser humano se colocó como el protagonista y actor fundamental de su destino, capaz de pensar, razonar, generar ideas nuevas y con ellas, transformar la realidad y al mundo mismo.

Como consecuencia de todo este proceso cultural e histórico el estudio de las consideradas humanidades se hizo notable, así la filosofía, la historia, la literatura como las artes, pasaron a considerarse temas de interés e importancia, haciendo posible el cultivo del espíritu crítico y la libertad intelectual.

Las bases del desarrollo de los derechos humanos tienen como telón de fondo el humanismo filosófico, corriente del pensamiento que coloca al ser humano como objeto y centro de la reflexión moral y ética, social y científica, sirviendo, además, tras la II Guerra Mundial, en la razón de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Hoy se habla del posthumanismo y el trashumanismo. El primero cuestiona la concepción tradicional y explora estados futuros más allá de la comprensión actual; el segundo, haciendo uso de la tecnología busca mejorar las capacidades humanas como la extensión de la vida, eliminando, incluso, el sufrimiento y la mortalidad.

En ése estado de cosas nos vamos desenvolviendo en un mundo y una época que hemos llamado de manera reiterada como compleja. El humanismo, como principio, luce molestar y entorpecer los sueños y deseos viscerales de muchos, que ven ello, un muro de contención para el alcance de sus propósitos.

En una entrega anterior por este medio y que titulamos “Somos la mercancía” argumentábamos que estábamos ante “lo que podría ser una reconfiguración de la cultura humanista y la necesidad de repensar las subjetividades, el horizonte de comprensión humana, como la naturaleza humana misma”.

Además, señalábamos:

“Parecería que nada humano se escapa a la irrupción de la inteligencia artificial y sus aplicaciones que, al pensar de muchos, es el talón de Aquiles de un uso que puede llegar mucho más allá del deseo de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, convirtiéndose en una herramienta poderosa de control y negocio.”

Anne Applebaum, columnista del The Washington Post y otros medios de prensa mundiales, además de profesora asociada en la London School of Economics, en su libro “Autocracia, S.A. Los dictadores que quieren gobernar el mundo”, pinta un panorama “aterrador” del despropósito de desconocer lo que como humanos hemos llegado construir.

En su capítulo 4 que títula: Guerra de información, ella señala que las autocracias modernas no solo reprimen a sus ciudadanos, sino que también libran una guerra de narrativas a nivel global, con una propaganda sofisticada que siembra cinismo y desesperanza, dentro y fuera de sus fronteras, debilitando la fe en la democracia. Supone, la autora del libro, que todo el pensamiento humanista se constituye en un despropósito para alcanzar sus expectativas y, por tanto, debe ser desterrado de los discursos de los organismos internacionales y de las narrativas que adornan a los medios de comunicación aún.

¿Qué mundo es el que nos depara el futuro? ¿Cuáles serán los principios que guiarán nuestras vidas y relaciones en el plano personal, social e internacional? ¿Cuáles serán las relaciones sociales que primarán en dicho mundo? ¿Qué seremos entonces? ¿Estamos ante el llamado “Nuevo Orden Internacional”?

En ése marco de cosas y con la irrupción de la robótica y la inteligencia artificial y su uso acrítico, fuera de todo principio ético, lo humano se me hace ajeno.