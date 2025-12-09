Entelequias y compañeritos con poder

Contar con malos gerentes pasa mucho cuando se trata de compañeritos. Y no importa el sector, la entidad, institución, dirección, comisión o administración. El resultado es lo mismo, una pobreza en la gestión y un pésimo manejo de personal y de los fondos públicos.

Es que usted puede ser buen médico, ingeniero, abogado, deportista, pintor, estilista y hasta un chico sexy, porque esto está de moda. Pero esto no significa que si le dan una asignación para dirigir una entidad usted lo hará utilizando las mejores prácticas de gestión, sin conocimientos y experiencia.

Pero ser compañerito es lo más importante, y empeoramos las cosas, pues no tenemos idea de cómo administrar, luego paga los platos rotos el equipo que esperaba dirección y que nunca la recibió. Así es la mediocridad en una gestión mediocre. Y no se trata de dinero, apariencia, o fama, el que no sabe, no sabe, y lamentablemente los resultados no se hacen esperar.

Hay lugares que ni siquiera tienen espacios físicos para albergar al personal contratado, y luego de no dotarles ni de dirección, ni de instrucciones claras, ni de reglas de juego donde todos se comprometen a cumplirlas, ni se tiene una misión y metas compartidas, entonces esas “entidades fantasmas” demuestran que no tienen razón de existir.

Pero pesa más el nepotismo, el amiguismo y el compromiso político, a quien le hemos creado una entidad fantasma, porque el compañerito hizo su trabajo político, o porque existe una deuda histórica de trabajo o amistad de antaño.

¿Queremos calidad del gasto?, identifiquemos esas entelequias, que no son más que ventosas que merman el presupuesto nacional, sin agregar valor a nuestra sociedad y economía. Pero ahí comenzamos de nuevo, ya se están anunciando nuevas ferias de empleo de algunas entidades públicas y hasta de gobiernos locales. Porque más que gobernar y cumplir con nuestra razón de existir, lo que queremos es hacer política y reelegirnos. No mas reelección para nadie y haréis social en la nación dominicana.

Pero no hay dinero, no hay presupuesto, hay déficit fiscal y aún así, continuamos ofreciendo cosas sin tener supuestamente con que financiarlas. Aunque siempre tenemos la reserva fresca que logra un narco estado. Parecería que el dinero sucio se combate ASIGUN, es decir, siempre y cuando no afecte los intereses de los caciques modernos del swim de la nación.

La misma práctica y narrativa de los farsantes, la doble moral, un discurso de ética y de combate cuando es escudo y una realidad totalmente opuesta y burladora del interés nacional cuando es cara. Lance la moneda, déjela caer, revise y lo verá. Otra vez, ¿para qué señalar con nombres y apellidos, si los desfalcadores de la cosa pública se encargan de siempre encontrar como salir con apoyo logístico debajo de la patana?.

Han triunfado el cuello blanco y el crimen organizado en el país. La educación es sencillamente un barril sin fondo con colores indecibles. La decadencia poco a poco corroe la pobre institucionalidad que nos queda. Y el compromiso de la gente con la eficiencia, eficacia y excelencia, la ética, realmente permite cuestionarlo todo, y hasta presumir de una página en blanco, para construir una nueva República Dominicana.

Pero ahí están, los mismos intereses y figuras de siempre, halando la carreta para adueñarse de la teta, y volver a la carga con las mismas burlas. Pero esa crítica vieja de nuestra falta de gerencia sigue vigente y se sigue fomentando. Pues tiene todo el peso para la decisión correcta de reclutamiento: ser un enviado, ser un compañerito, ser amante de algún aspirante a sátrapa, eso vale más que tener el talento para hacer un trabajo que valga la pena.

Pero a veces, se nos entrega un tesoro, y la falta de visión de lo que es gestión, nos hace crear una cultura de la cual se nos hace difícilmente salir, pues no tenemos calidad moral para inducir el cambio, y enmendar lo que nosotros mismos hemos fomentado.

La doble moral entonces se adueña del falso líder y nos sumamos a la fila de forajidos que sencillamente hacen lo mismo, y se gastan millones en placeres personales y comidas y vinos suntuosos, y luego mostramos la cara dura, como si nada hubiera acontecido. Los que más vergüenza aún recuerdan, se esconden, bajan el perfil y no se dejan ver, porque temen que lo inevitable suceda: que su verdad saldrá a flote.

¿Cuántos delincuentes de cuello blanco son gallos tapados, ejercen el poder pero con conocimiento cero de gestión en tierra de machepa?. El populismo se ha adueñado otra vez del escenario nacional, parece que los aspirantes a completar el ciclo de destrucción de la nación desde la silla de alfileres, pues a eso se va, ya cuentan con recursos para comenzar a ofrecer dinero público o mal habido desde ahora, haciendo sonar las alcancías de alguna gente.

¿Pero de donde saldrá tanto dinero si el país está con faltantes en las arcas del estado?. ¿Será que las papeletas las vamos a imprimir? ¿Será que por aquello de la billetera y moneda digital, se trata solo de un debito y un crédito y un click y ya tenemos abundancia?.

¿Y quién ha dicho que el fraude digital solo es posible para vaciar sus bolsillos, y que no aplicaría para crear dinero fantasma con una simple ecuación contable o simple click?.

Con nuestra marca país y con la IA todo es posible, desde reservar dinero público o crear dinero fantasma, para luego hacer campaña política, o enriquecer o enriquecernos, hasta la misma creación de dinero físico o digital para fines inconfesables. Pero debemos tener respeto a las instituciones, y solo hablar de los temas que nos colocan en la frente para formar parte de la nueva bengala y distraer multitudes.

Así que por favor no crea en estas cuestiones que comento, ¡que siga la fiesta y vengan las navidades, con to frio, to nieve, to bajo perfil y todos juntos: upra upra!.