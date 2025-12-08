Miles de millones buscando vida extraterrestre

Los astrónomos y astrofísicos, incluyendo las agencias espaciales de varios países, siguen jodiendo con la exploración espacial, más allá del sistema solar, obsesionados por buscar algún indicio de vida extraterrestre, enviando señales al espacio interestelar en forma continua. El telescopio James Weeb (US$10 mil millones) se construyó básicamente para observar el espacio profundo. Están revelando nuestra ubicación dentro del sistema solar sin saber lo que eso puede causar. Las Voyager 1 y 2, que en 70 mil años pueden chocar con un planeta de otro sistema solar, llevan información de la tierra en varios discos duros. Como somos, como vivimos, donde estamos ubicados, etc. etc.

Está bien que exploremos a Marte, único planeta vivible bajo ciertas condiciones. O se envíen satélites espías o que vigilen cualquier objeto (cometa o asteroide) que pueda colisionar con la tierra para interceptarlo y destruirlo en el espacio. Stephen Hawking, famoso físico inglés fallecido, se preocupaba del contacto con civilizaciones extraterrestres porque creía que esos seres serían millones de años más avanzados que nosotros, poniendo en peligro a una tierra completamente indefensa ante cualquier intención hostil.

Si el objeto interestelar 3IAtlas, no fuera un cometa sino una sonda alienígena, que pasó muy cerca de Marte y en los próximos meses pasará aún más ceca de Júpiter, como si quisiera explorar a fondo sus características y dejar algún objeto extraño en su órbita, podríamos estar en peligro.

El físico teórico, Avi Loeb, Profesor de Harvard y jefe del Proyecto Galileo, que investiga objetos no humanos en el espacio, ha reiterado cientos de veces que el 3IAtlas puede no ser un simple cometa por unas 13 características que lo hacen diferentes a los cometas conocidos y plantea la hipótesis de un objeto artificial (alienígena) y no natural.

Esta controversia podría aclararse cuando el 3IAtlas, que pasea por el universo hace de más de 7 mil millones de año, cuando la tierra no existía, pase el 19 de diciembre, a 270 millones de kilómetros de nuestro planeta. Miles de telescopios estarán observándolo desde el espacio y alrededor del mundo.

Cada año el sector público y privado gasta en exploración espacial 170 mil millones de dólares, con grandes beneficios en materia de comunicación, pero también buscando vida en otras galaxias, mientras en la tierra hay más de mil millones de vidas pasando hambre.

PD: Si el 3IAtlas decidiera desviarse y aterrizar en la tierra, cerca de Ucrania o Gaza, mandaría un mensaje a su nave nodriza diciendo: “de7/sp7%?$eg&a”m=os, es%t$e pl7!an%e9t$a s&e$r u%/na ¡mi&e/r”d=a”.