Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

TESTIGO DEL TIEMPO

Locos

Avatar del J.C. Malone
J.C. Malone

Hace unos tres años, los líderes europeos aseguraron que “en cuestión de semanas” las tropas de Ucrania marcharían sobre Moscú y decapitarían al presidente ruso Vladimir Putin. Ahora nos dicen que “en cuestión de semanas”, las tropas de Putin marcharán sobre París y tomarán Europa.

Los líderes europeos rompieron con Rusia, perdieron el acceso a combustibles rusos baratos y ahora pagan tres veces más por el mismo combustible, vendido por Estados Unidos.

Promoviendo el evangelio globalista, desindustrializaron sus sociedades; quieren eliminar la ganadería y la agricultura; para alimentarse de “carne” y productos “agrícolas” sintéticos.

Abrieron sus fronteras, llenaron sus países de “refugiados”, a quienes mantienen de un todo. En Europa arrestan a personas por “orar” públicamente, también por lo que dicen o replican en medios sociales. Sin un centavo, ellos “fabricarán armas” para atacar a Rusia, los europeos, pura y simplemente, están absolutamente locos.

Tags relacionados