Lo que deben saber los solicitantes de visa sobre presentar documentos civiles dominicanos

Desde el 1 de julio de 2025, la República Dominicana unificó sus documentos civiles (actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y de reconocimiento) en un solo formato estandarizado. Esta actualización elimina las categorías anteriores de “Extracto” e “Inextensa”.

Si usted está solicitando una visa de inmigrante o visa K tome en cuenta que los documentos civiles emitidos antes del 1 de julio de 2025 deben presentarse en formato “Inextensa”, ya que contienen información detallada necesaria. Los documentos emitidos después de esa fecha en el nuevo formato son válidos y no requieren legalización para fines de visa.

Todos los solicitantes de visa de inmigrante deben llevar los documentos originales a su entrevista. No presentarlos puede causar reprogramación y retrasos en su proceso. Planifique con anticipación para evitar contratiempos.

