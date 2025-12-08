Danilo es pieza clave para la continuidad de Abinader

Un diputado del Partido Revolucionario Moderno, que es cabeza visible de una operación que involucra a otros políticos oficialistas y del PLD, presenta a Danilo Medina como beneficiario de una reforma constitucional que en realidad busca la continuidad en el poder de Luis Abinader. El diputado Ramón Bueno (PRM-DN), dijo que, aunque la Constitución impide ser candidato presidencial a un presidente que haya agotado dos periodos, propondrá la rehabilitación de Medina porque esto fortalece la democracia y el sistema de partidos.

La movida política del legislador oficialista es una variante de otras que en el pasado han buscado que un presidente en ejercicio pueda continuar en el poder. Como se sabe, Medina y Abinader tienen impedimento de ser candidatos presidenciales pero la propuesta del diputado oficialista toma al presidente del PLD de mampara para colar al líder del PRM. También en el PLD hay un movimiento cónsono a ese propósito al tratar de poner como candidato presidencial del PLD para el 2028 a un político subalterno de Danilo que podría apoyar la reforma constitucional presuntamente para rehabilitar al ex presidente pero que beneficiaria en lo inmediato al presidente Abinader. Danilo, cuando era presidente de la República, usaba a otros políticos para sus propósitos personales y no sería extraño que quiera emplear a Gonzalo Castillo, como muñeco del ventrílocuo en una movida que aparenta promover a una persona, pero es otra la que se beneficia.

Esta movida del diputado Bueno, que siendo del PRM quiere beneficiar al líder del PLD, también tiene otros propósitos porque retiene a la gente de Danilo en su partido, mantiene la discordia con la Fuerza del Pueblo y divide la oposición.

La intención de eliminar la disposición constitucional que impide ser candidato presidencial a quien haya ejercido dos periodos calza con los propósitos del actual mandatario que, además de impedir candidaturas en su partido, se ha lanzado al proyecto de ser ejecutor del plan del presidente Donald Trump para por esta vía lograr el consentimiento de USA. Las muestras de mancomunidad de Abinader con Trump se evidencian con las visitas de los más altos funcionaros civiles y militares de Norteamérica y las concesiones que ha brindado aparentemente a cambio de nada.

El reciente indulto del ex presidente Hernández de Honduras, que estaba condenado a 47 años por vínculos con el narcotráfico y las presiones contra Venezuela, muestran que las drogas siguen siendo un tema que se maneja políticamente, como ocurrió en China que derivó a la guerra del opio. Los eventos recientes liman la propaganda de la oposición de que dirigentes del PRM serán juzgados por narcotráfico.

Para Abinader, rehabilitar a Danilo abre un caudal político de beneficios inmediatos porque lo presentaría como un político que rechaza el continuismo pero que se acoge a la ley y hace justicia al líder del PLD, quien, por sus ambiciones continuistas, aceptó una reforma constitucional que lo sacaba del juego político. El líder del PRM sabe que puede contar con Medina porque es un ente visceral con un odio que no cesa, que por esa causa dividió su partido, perdió el poder, dos de sus dirigentes perdieron la vida, y otros han sido apresados y siguen bajo acoso.