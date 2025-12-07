Un mundo distinto

Cada día, cuando salgo a la calle, el mundo es otro. Saludo a mi vecino sin tanta parsimonia; el vendutero piensa en un comercio mayor con sus ofertas casi siempre vencidas; los autos andan cada vez más de prisa, van cambiando de marca, modelo o fecha de caducidad mientras la gasolina inunda el sexto sentido de los malvivientes; la lluvia va desfigurando las caricias del sol y la vida muestra una sonrisa distinta en cada esquina, a veces en forma de broma de mal gusto. O de mueca. O de humor negro.

Cada nuevo día, un mundo inesperado nos obliga a desandarlo. Hoy se puede ser el héroe de las multitudes, pero mañana, no; un laborioso empresario puede caer a los infiernos por obra y gracia de esas cartas que el destino deja ante la puerta, engomadas y en sobres amarillos, bien cerrados. Lo contrario fuera un desastre: un amanecer igual a todos, donde los desafortunados serán siempre desafortunados y lo constante no es capaz de atravesar vendavales. Es como tirar la toalla invisible al medio del ring donde no existen contrarios, y solo brilla una ensarta de curiosos como público que se resigna al ver perder al luchador que copó sus esperanzas.

Puede parecer algo común, o evidente, pero a veces solo sale el sol para los herederos de la fortuna.

En otros tiempos, los filmes se conservaban enrollados en un carrete donde a veces no se indicaba el nombre del filme, y en su defecto, un tinte marcador hacía las veces de fingidor. Hoy, sin embargo, los filmes solo necesitan un aparato diminuto, ese que la tecnología hace vibrar por encima de los espectadores. Y donde antes se cobijaba un proyeccionista entrenido, pensaba en su destino con una botella de ron entre sus manos.

La vida transcurre en movimiento contínuo. Surgen nuevos jeques con nuevas ordenanzas que pasarán a ser parte de la memoria histórica de un pasado efímero. Lo importante de todo esto es asumir la vida como viene. No forzar entendimientos y saber esperar, jamás detenerse. A veces no llega el vendaval del cambio en el momento más ansiado. Otras tantas creemos que la gloria es eterna y no basta esta vida para contener la suerte acumulada. O muchas veces, ansiamos continuar escribiendo historias a puño y letra con plumas de ganso como remedio contra el ocio. Pero en este tiempo no es recomendable salir vestido en terciopelo con esmoquin y bufanda de seda. Cuando abrimos la nevera los alimentos que esperan ser cocidos no son similares a los que imaginamos.

En nuestra memoria se crean abismos entre el querer o el tener y nadie se percata de que la tierra se debe a los cultivos para ser tierra y no una mancha polvorienta a lo largo del camino. Todo es idéntico a sí mismo.

Cuando se llega a cierta edad, muchos adquieren marcas en el rostro muy parecidas, si el portador pertenece al mundo de las casualidades, aunque asuma realidades distintas y se encamine por rumbos complicados. Igual sucede cuando se descubre el sol en determinado punto, sin contrastes. No es posible ingerir el alimento ajeno, ni cumplir con una dieta fuera de la realidad, o por caprichos. Todo es relativo y vamos cambiando según avanzan las nubes y ya nada puede volver al ayer. Añorar lo vivido es importante, pero inútil.

Cerca de mi vivienda, una esquina antes de la intercepción de las calles doctor Defilló y Charles Summer, hay un callejón muy peculiar que el Ayuntamiento ha remozado en varias ocasiones para darle un rostro más humano. Años atrás, ese callejón era un vertedero popular de desechos a donde acudían los vecinos del entorno a depositar la basura acumulada al no existir todo el perímetro un depósito para esos desperdicios. Hoy día, el pasado ha vuelto. Esa realidad adquiere dimensiones incontrolables y ya no se puede andar por ese callejón sin que las ratas, moscas cucarachas y gusanos nos amenacen con sus ojos saltones y sus garras desafiantes, nos persigan.

Con esta historia —muy cierta— me estoy refiriendo a otro tipo de desechos que ronronea dentro de los seres humanos que andamos cerca o lejos de aquel callejón. Esos desechos no caben en camiones, y muchas veces, quien los deposita allí ignora su existencia. Pasan los días en medio de alegorías sin saber el monstruo que crece y lo desgarra.