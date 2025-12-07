¿Dónde estaban los agentes?

A lo largo del año 2025, que se despide, han sido cientos las denuncias de ciudadanos sobre delincuencia y asaltos. Quejas, protestas y reclamos llenaron espacios en los periódicos, redes, emisoras y canales de televisión. Se exige más vigilancia en barrios, calles, avenidas y áreas comerciales. El pasado jueves, como por arte de magia, las calles del Gran Santo Domingo y otras ciudades del país fueron “ocupadas” por 27 mil agentes de la policía y militares. Su misión: evitar robos, asaltos y atrapar a los delincuentes que osan despojar de lo suyo a los ciudadanos.

Lo que llama la atención, es la rapidez con que tantos militares y policías son reunidos y enviados a las calles. Los once meses anteriores, los oídos de las autoridades parecen haber estado sordos a las quejas y reclamos de la población. Debemos precisar que no estamos en contra de la decisión. Nos satisface que esos 27 mil policías y militares estén protegiendo a la ciudadanía. Esperamos que esa protección sea efectiva y oportuna.

En lo que quiero insistir es en que, proteger a la población es la misión de los cuerpos armados. No debe ser solo en el período navideño. Tiene que ser todo el año. Es por eso que en más de unas Expresiones he cuestionado las medidas extremas que se toman durante la Semana Santa.

En ese tiempo, se montan vigilancias “exageradas” en playas y balnearios considerados “peligrosos”, para evitar su uso por parte de los ciudadanos. Pasada esa semana, esos lugares parecen perder “el peligro”.

Nadie las cuida o los vigila. Ni Defensa Civil, ni el COE y menos la policía van a esos lugares. Igual ocurre con el periodo navideño. Mucha protección desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero. 27 mil agentes y militares este año, para evitar que seamos víctimas de la delincuencia ¿y los demás meses, desaparecen los robos y asaltos? Creo que debemos apostar a una seguridad ciudadana permanente. Una presencia militar lo más efectiva posible. Esos 27 mil agentes y militares deben estar fuera de los cuarteles todo el año.

Garantizar así una mayor protección a la población. A pesar de la vigilancia, sea usted su propio protector, nadie puede querer más su seguridad, que USTED MISMO. Mientras tanto, Feliz Navidad.