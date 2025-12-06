El gran debate del siglo XX

A mediados de 1962, se había propagado la idea en toda la República Dominicana que el candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Juan Bosch, era “comunista”.

Esta campaña fomentada por la Unión Cívica Nacional, organización opositora al PRD, y difundida por el Clero, cuando varios curas y párrocos de la Iglesia Católica habían declarado en homilías que de acuerdo a las declaraciones del candidato Juan Bosch revelaba que era “comunista”.

Estás declaraciones de la curia tenían como precedente el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la entrada el 8 de enero a la Habana de Fidel Castro.

La situación se fue tornando caótica cuando, el día 12 de diciembre de 1962, se publicó en el periódico “La Nación” un artículo del sacerdote Láutico García titulado “ Juan Bosch: ¿ Marxista- Leninista?”.

Ante esa clara insinuación, apenas siete días antes de las elecciones nacionales pautadas para el 20 de diciembre de 1962, el PRD anunció el retiro de todas sus candidaturas en las elecciones generales condicionando su participación a que la Iglesia Católica retirara la acusación de “comunista” que varios sacerdotes le habían hecho a su candidato presidencial.

Bosch retó públicamente a un debate al Padre Láutico García en torno a sus acusaciones, respondiendo el Padre “que su Congregación le había otorgado el permiso para aceptar la invitación”.

El 17 de diciembre de 1962, tres días antes de las elecciones, se produce el debate más grande realizado en la República Dominicana en el siglo XX.

Este debate se realizó en el programa “Actualidades” del periodista Salvador Pittaluga Nivar, que se trasmitía en Radio Santo Domingo Televisión, a las 9:30 de la noche.

Bosch precisó que él no era “marxista-leninista”, como se afirmaba en el artículo de marras, aunque admiraba la gestión realizada por Lenin como líder. “Lenin era el arquetipo de buen gobernante”.

El debate se extendió hasta la madrugada del martes 18 de diciembre, donde las argumentaciones de Bosch le dieron ganancia de causa.

En el video de esa entrevista, se ve claudicar al Padre Laútico García, quien lucía un poco nervioso, incluso llegando a afirmar que “el profesor Juan Bosch no era comunista como anteriormente lo había juzgado”.

Esto catapultó a Bosch, quien dos días después, ganó las elecciones abrumadoramente.

Lo que nadie se imaginaba era que apenas siete meses después de asumir la Presidencia de la República sería derrocado bajo las mismas acusaciones que provocaron el debate, ahora argüidos por la cúpula militar.

Más tarde, el 4 de marzo de 1975. en el Aeropuerto Internacional de Punta Caucedo, como señala el historiador Alejandro Paulino Ramos, Juan Bosch declara a la prensa que era: “marxista y creyente en el socialismo”.

Juan Bosch fue un líder ético con una vida paralela dedicada a la literatura, siendo el intelectual dominicano más trascendente universalmente. Pero, aunque formó los dos partidos de masas más grandes del país, nunca más pudo volver al poder.