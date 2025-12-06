La derecha de Boric…

Las elecciones presidenciales de Chile cierran simbólicamente el ciclo abierto por el estallido social de 2019. Lo que entonces apareció como el inicio de una reforma estructural —alimentada por demandas redistributivas, un proceso constituyente ambicioso y la llegada de Gabriel Boric al poder— ha derivado en una demanda nacional por seguridad, orden y certezas. No se trata solo de un cambio electoral, sino de una oscilación abrupta del péndulo político chileno.

A diferencia de lo ocurrido en el ciclo de Michelle Bachelet —cuando el ascenso de Sebastián Piñera empujó al sistema político hacia el centro— el periodo de Boric produjo el efecto contrario. La combinación de frustración institucional, desgaste social y expectativas incumplidas fortaleció a la derecha, consolidó posiciones más duras y desplazó al centro hacia sensibilidades más conservadoras. La derecha que compite en 2025 no surge al margen del gobierno saliente, sino en el clima que se configuró durante su mandato.

Boric gobernó sobre un sistema fragmentado, con una capacidad reducida para generar consensos. Los fracasos de los procesos constituyentes de 2022 y 2023 se transformaron en el símbolo más visible del desencanto: dos propuestas, dos rechazos y la constatación de que Chile no logró articular un proyecto común. Ese vacío reorientó prioridades y trasladó el debate hacia temas que hoy dominan la agenda: inseguridad, migración y una persistente percepción de estancamiento económico.

La primera vuelta confirmó esta reconfiguración. Aunque Jeannette Jara obtuvo la primera mayoría, su 26.8% quedó lejos de las expectativas del oficialismo y del respaldo que la izquierda concentró en el plebiscito del “Apruebo”. El resultado evidenció la pérdida de capacidad de movilización del progresismo y su desconexión con el ánimo predominante.

La derecha, en contraste, llega a la segunda vuelta con una cohesión que no exhibía desde los primeros años de la transición democrática. La suma de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, junto al respaldo implícito de Franco Parisi, sitúa a José Antonio Kast con un potencial superior al 50% del electorado. Su ventaja, sin embargo, no descansa solo en los números: surge de haber interpretado con precisión el malestar social e instalado una narrativa simple y efectiva —orden y seguridad— como condición imprescindible para cualquier proyecto de gobierno.

El retorno del voto obligatorio añadió un factor decisivo. Con más de 15 millones de personas en las urnas, emergió un electorado pragmático, poco permeable a relatos ideológicos y más atento a la capacidad de gestión. Ese votante decide por quien ofrece soluciones verosímiles a problemas inmediatos. Ambos candidatos lo entendieron y moderaron sus discursos: hoy la política se evalúa menos por la magnitud de las promesas y más por la credibilidad de la estabilidad que se ofrece.

Todo indica que Chile avanza hacia una nueva configuración: una derecha fortalecida, una izquierda obligada a reorganizarse y un centro debilitado, incapaz de articular consensos amplios. La seguridad se impuso como prioridad nacional y desplazó el énfasis redistributivo que marcó la agenda posterior al estallido.

Si Kast triunfa, su victoria será interpretada como el cierre definitivo del ciclo abierto en 2019. Si Jara remonta, deberá reconstruir confianza y gobernar desde la moderación. Pero, más allá del resultado, Chile recuerda una constante de la política democrática: las sociedades oscilan. El desafío es que esa oscilación no profundice las fracturas, sino que permita reconciliar el deseo de cambio con la necesidad de estabilidad.