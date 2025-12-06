Poder y deidad visibles

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:20).

No podemos renegar de esta esfera única de nuestro yo interno que nos impele a buscar a Dios. En su soberanía, el Creador ha implantado evidencias de su existencia en el corazón de sus criaturas, a través de la razón y la ley moral. Sin duda, Dios creó al hombre y lo capacitó para percibir Su revelación. Es decir, el Dios Creador no ha dejado al ser humano en ignorancia, sino que lo ha provisto de todo lo necesario para conocer Su voluntad y adorarle.

Pero, además, la creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de Su persona, esto es, Su infinito poder y divinidad, expresada en bondad, gracia y fidelidad. Por eso Dios hace responsables a todos aquellos que no reconocen lo que Él les ha manifestado de sí mismo en Su obra palpable. Incluso, si alguien responde a la demostración de lo creado, así sea nada más que la revelación natural, Dios proporcionará los medios necesarios para que esa persona escuche el evangelio y crea para salvación de su alma. “Porque las cosas invisibles de él –escribe el Apóstol-, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:20).