Abinader concluye el año con el ánimo en alto

Con el reconocimiento a su política antidrogas, que lo llevó a autorizar a Estados Unidos el uso de dos aeropuertos de manera temporal en su cruzada, y el de los médicos dominicanos que terminan el año con viejas reivindicaciones cumplidas, entre ellas nuevos apartamentos, el presidente Abinader concluye el año con el ánimo alto.

Al parecer con bajo estrés, el presidente Abinader miró con generosidad que su contrario en la política, la Fuerza del Pueblo, celebrara una marcha en la parte alta de la ciudad, que en alguna medida contradijo la política de la Junta Central Electoral, JCE, la cual no quiere manifestaciones políticas en las calles antes del período electoral del 2028.

Pese a que está distante el inicio oficial de la campaña electoral, los partidos políticos, sobre todo la Fuerza y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, insisten en atacar lo que creen que son flancos débiles del régimen desde algunos temas económicos, como el alza en los precios de la canasta familiar que siempre se alteran a finales del año.

El gobierno de Estados Unidos, por vía del Comando Sur establecido en Florida, formuló un reconocimiento a los esfuerzos que hace República Dominicana contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en la región y transportan drogas a ese país del norte, algunas moviéndose desde Sudamérica.

Mediante un mensaje en la red social X, el Comando Sur de EE.UU., dice: “Felicitaciones a la República Dominicana por su éxito en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, implementando acciones efectivas de prevención y respuesta”. Eso ocurre mientras una flotilla muy bien artillada vigila los mares de Venezuela.

Por su lado, la nueva embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, en un discurso de presentación ante el almuerzo de fin de año de la Cámara Americana de Comercio, mostró su cercanía al régimen del presidente Abinader y propuso un cambio de tono respecto a los jefes de misiones anteriores, especialmente en lo referente a Haití.

Quizás se quebró su tacto al mencionar supuestas presiones que habría ejercido el gobierno del ex presidente Joe Biden para que República Dominicana mantuviera las fronteras abiertas con el país de occidente. Tal vez ese enfoque fue la razón para que mediante nota diplomática le anticipara a la Cancillería el texto que se proponía pronunciar.

El presidente Abinader coincidió en armonía con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, un viejo sindicalista que siempre gana las elecciones del CMD, al participar en la inauguración de 136 apartamentos de un proyecto habitacional para médicos designado con el nombre del doctor Leocadio Peña en Santo Domingo Norte.

Abinader reconoció que ha “peleado” con los médicos y que le advirtieron cuando llegó al poder que el doctor Suero era un peleador por las reivindicaciones de sus médicos. El entregar las viviendas construidas por el Ministerio de la Vivienda fue un logro que tardó años. En su discurso, Suero dijo que Abinader ha sido uno de los presidentes que ha aportado más a los médicos.

El ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, explicó las dificultades que se presentaron para terminar las obras y estableció un plazo de reclamación para que los adquirientes pudieran presentar cualquier queja. Anunció la expansión del programa “Mi Vivienda” con 8,381 apartamentos hasta el 2032.

Anteriormente los médicos y el presidente Abinader llegaron a acuerdos para mejorar los salarios de los médicos pensionados que recibían ingresos muy modestos correspondientes a los años en los cuales fueron desvinculados por edad o razones de salud y que no tomaban en cuenta la inflación.