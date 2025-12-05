Wilhelm Brouwer: leal y solidario

En Wilhelm Brouwer Spijkers se confirma que no importa dónde se nace, sino dónde se entrega lo mejor de uno mismo. No lo definió su labor empresarial ni las distinciones recibidas, sino su calidad humana, su servicio sereno al país que adoptó como hogar y su lealtad discreta, marcada por respeto y auténtica vocación de servicio.

Nacido en los Países Bajos y marcado por una niñez difícil, encontró en República Dominicana el lugar al que decidió pertenecer con gratitud. Desde su llegada en 1954, su vínculo con esta tierra estuvo guiado por coherencia y respeto.

Wilhelm no entendió el éxito como acumulación, sino como capacidad de aportar. Su trayectoria ejemplar no estuvo solo en las instituciones que impulsó ni en las distinciones recibidas, sino en el testimonio silencioso de una vida entregada con dignidad y gratitud al país que hizo suyo.

En él, la solidaridad se expresó como servicio discreto y compromiso con el bien común, vivido desde la cercanía, la coherencia y una profunda humanidad.

Me consta que la lealtad en Wilhelm no fue discurso, sino conducta. La expresó al honrar la confianza, cuidar los vínculos y permanecer fiel a la verdad, incluso en la adversidad, como una de las formas más altas de amistad y dignidad. Sonia Altagracia Villanueva Sued y sus hijos Alexander y Phillip pueden sentirse orgullosos de su legado.