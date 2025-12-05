La vida que pende de un hilo

La existencia humana tiene una fragilidad que todos conocemos, aunque a veces la olvidemos mientras corremos detrás de mil urgencias. Nada de lo que poseemos es definitivo y cada día es un regalo que puede cerrarse en cualquier momento, cuando el Señor, dueño de nuestra historia, nos llame a su presencia. Por eso vale la pena vivir con sencillez, sin vanidades ni afanes ni pretensiones.

Recordar nuestra condición pasajera no debe ser motivo de temor, sino de invitación a reconciliarnos, agradecer, servir y caminar ligeros. Solo así, cuando llegue su llamada, podremos presentarnos con paz ante Aquel que nos dio la vida.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.