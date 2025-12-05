El Salto de la Pulga

1 Si los ex presidentes Medina y Fernández no fueron consultados, sino “informados” sobre el uso de los aeropuertos dominicanos por parte de EE.UU., ¿por qué no expresan sus opiniones?

2 ¡Qué tristeza! El debate político está centrado en quién permitió más gente ligada al narcotráfico en sus filas. Ninguno gana, porque ese tema aleja a ciudadanos de las urnas.

3 Oír a políticos esgrimiendo como tema principal de campaña el famoso “alto costo de la vida”, produce la sensación de que se está escuchando una grabación hecha hace 40 años.

4 El PLD se queja de la lentitud en presentar acusación formal del caso Senasa, pero del mismo modo debería criticar otras “lentitudes ad hoc”, culpables de que juicios añejos no concluyan.

5 “Colorín” adoptó nuestra sugerencia de proyectar, además de comerciales, mensajes educativos en sus pantallas digitales. ¡Aplausos!

6 Por encima de toda crítica, válida o no, La Casa de Alofoke logró sustraer buena parte de sus fieles a la televisión convencional.

7 Entre los productores tradicionales de la televisión local, hay seria preocupación ante el éxito alcanzado por ese Reality Show de votaciones, con alta participación de público.

8 Este enfoque no es un análisis de contenido. De hecho, nunca vi el programa, pero tampoco vivo de espaldas a las estadísticas y las evoluciones.

9 Escuché críticas al presidente por haber llamado a Alofoke para felicitarle, a sabiendas de los groseros insultos que, públicamente, este profirió contra su ministro de Cultura.

10 En su mensaje a Alofoke, “el presidente destacó su impacto en la juventud dominicana y “su aporte como sano entretenimiento”. ¡Señor, ten piedad!

11 Miguel Mejía, hombre valiente, de seguro fue a Caracas dispuesto a tomar las armas en contra del “yanki invasor”. Mientras eso llega, se pasea felizmente por las calles con su líder.

12 Entonces, si un avión comercial vuela hacia Venezuela, ¿le harán lo mismo que a las lanchas? ¿Aún sea un avión chino, ruso o cubano?

13 Festival de condenas a ex presidentes peruanos por, entre otras cosas, aceptar sobornos. Aquí nunca se verá porque, según Hipólito, “a un ex presidente no se le debe tocar”.

14 Desde que el Patriot Act autorizó a los tripulantes de aviones comerciales sacar de las aeronaves a pasajeros por cualquier insignificancia, se conoce de muchos abusos.

15 Roguemos porque a Trump no se le haya ocurrido ofrecer a Maduro acogerse a un dulce y “buchú” retiro en Casa de Campo o Punta Cana. ¡Zafa!