FUNGLODE. Sus 25 años

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) fue creada por el Dr. Leonel Fernández hace 25 años, como una institución de pensamiento y creación de ideas al más alto nivel. Con una visión global del mundo, a través de la investigación, el análisis y la discusión de diferentes temas en un contexto nacional e internacional, con un fuerte componente de innovación.

En realidad, el principal objetivo que subyace es el interés del Dr. Leonel Fernández de elevar el nivel de la política en el país y el fortalecimiento de la democracia. Para el logro de estos objetivos se crearon inicialmente varias estructuras, como centros de las diferentes áreas de las ciencias sociales y las humanidades. Cada centro tiene como función estudiar los problemas y proponer posibles soluciones del sector correspondiente a través de diferentes actividades: charlas, cursos, mesas redondas, paneles, investigaciones, conversatorios, presentación de obras, y a su vez, ofreciendo difusión de las mismas para beneficio de una mayor población.

Sus objetivos se han cumplido y más bien sobrepasado. Me inicié en FUNGLODE desde su origen, y he podido constatar su evolución. Nació como un niño con muchas ilusiones y hoy ya es un vigoroso adulto con frutos a nivel nacional e internacional. Las áreas iniciales se han ampliado. Se han creado nuevas estructuras y programas, y se han extendido en otros países. Entre las estructuras y programas podemos citar las siguientes:

El doctor Leonel Fernández reafirmó su objetivo de consolidar a FUNGLODE como motor para modernizar la educación y los diferentes sectores del país.ARCHIVO/LD

1. Acuerdos internacionales académicos y estratégicos con instituciones de reconocido prestigio de países europeos, norteamericanos, latinoamericanos y asiáticos.

2. El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal), en el cual se forman profesionales al más alto nivel, a través de carreras de postgrado propias y compartidas con universidades extranjeras reconocidas, otorgando la doble titulación.

3. La Biblioteca Juan Bosch con 400,000 títulos de diferentes áreas, científicamente catalogadas y, además, revistas de todo el mundo. La biblioteca da acceso a los miembros de FUNGLODE y a la sociedad en general.

4. La Ley de Cine, creada no solo para fomentar la producción de cine en el país, sino para instalar la industria económica del cine. Este programa celebra anualmente el Festival de Cine Global, con la presencia de actores reconocidos, y, además, participan en festivales de cines internacionales, habiendo obtenido ya reconocimiento en algunos de estos.

5. La Editorial Funglode, que edita obras nacionales, en muchos casos de obras ya agotadas, así como también obras de nueva producción.

6. El Estudio Audiovisual de Funglode con tecnología de punta para la producción de videos, programas de televisión y radio.

7. La Revista Global contiene estudios, ensayos, biografías y producciones literarias de diferentes áreas.

8. Observatorio Social. El mismo registra de manera sistemática problemas sociales que afectan al país, un análisis científico de los mismos, y el planteamiento de posibles soluciones. Sus resultados son discutidos y difundidos.

9. Programa STEAM. FUNGLODE fue la primera institución que introdujo al país el programa STEAM, Ciencias, Tecnología, Ingenierías, Artes y Matemáticas, con la finalidad de que el sistema educativo lo asumiera para elevar la calidad de la educación.

10. Formación en Tecnología Digital. FUNGLODE ha fomentado el uso de las tecnologías digitales y ha capacitado a miles de jóvenes en esta área.

Además de las estructuras, se han instalado centros en Washington, New York y España, con la participación de la diáspora dominicana. Ha sido del mayor interés del Dr. Leonel Fernández el fomento de la innovación y de las tecnologías digitales, siempre adelante, como es el caso de la inteligencia artificial.

FUNGLODE no se detiene, en la celebración de los 25 años, el Dr. Leonel Fernández reafirmó su objetivo de consolidar a FUNGLODE como motor para modernizar la educación y los diferentes sectores del país. Transformar a la República Dominicana hacia una económica basada en el conocimiento. En su hoja de ruta para los próximos 25 años destaca la adopción de la IA en áreas claves, como el diseño curricular para Latinoamérica, para impulsar la productividad y la transformación intelectual. Atraer a expertos mundiales para el desarrollo de proyectos que involucren a la diáspora dominicana de profesionales bilingües y experimentados en países desarrollados.

Como vemos, FUNGLODE continúa como un motor del desarrollo del país.