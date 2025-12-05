El espíritu de la navidad

Los días se hacen más cortos, las noches más largas y el año avanza inevitable hacia su fin, que también es un nuevo comienzo. Cuando llegue el solsticio, sabremos que llegó también el invierno, sea lo que sea que eso signifique en un país con dos estaciones (verano e infierno), donde aguardamos con expectación que las temperaturas desciendan un poco para sacar abrigos, chaquetas, bufandas, trapos, y olvidarnos de nuestra insularidad caribeña.

Lo que no se hizo antes de diciembre se quedó para enero… y no precisamente para el principio, sino para el final. Por las razones que sea, cuando comienza este último mes, lejos de entrar en un proceso reflexivo a través del cual meditemos sobre lo que hicimos a lo largo de todo el año –y de si pudimos o no alcanzar las metas trazadas–, nos hacemos de cuenta que diciembre es un llegar a la meta, y que, al hacerlo, nos ganamos el derecho de olvidarnos de todo, para empezar de nuevo.

Vivimos un día a día cotidiano, una lucha para intentar, –no digamos sobrevivir, que tampoco estamos en Darfur– llegar a fin de mes sin un turbocobro atosigándonos el teléfono; sin el departamento de mercadeo de un banco diciéndonos que tenemos un préstamo aprobado o un mensajero atrás de nosotros para entregarnos una (otra) tarjeta; o el call center de una compañía telefónica convenciéndonos de lo mucho que nos conviene aceptar el nuevo plan propuesto, que en ningún caso hemos solicitado, etc.

En esa tesitura inmediatista, el mecanismo de defensa natural es soltarlo todo y dejar que el mundo gire hacia donde quiera girar; de la misma manera en que funcionaban las carnestolendas de la Edad Media, que, más que carnaval, eran catarsis para poder sobrellevar los sufrimientos medievales; una válvula por donde toda la presión social acumulada se liberaba, impidiendo que el orden estamental saltara en pedazos un mes de julio cualquiera y que terminaran rodando cabezas de borbones (se han perdido los valores)

Con diciembre calentando los motores, la brisita del gobierno soplando, con bonos, tickets, fiestas, doble sueldo, sobresueldo, regalías, canastas, aguinaldos, angelitos, diablitos, chocolates; con “el vecino está borracho”, “volvió Juanita”, “la juma de ayer” y el repertorio del Conjunto Quisqueya a todo volumen; lo que queda es entregarse a este desenfreno ordenado en donde cada día constituye una ocasión, excusa o pretexto, para fiestar, comer, beber (alcohol, obvio); y para juntarse con quienes no hemos visto durante todo el año, “antes de que se acabe el año”, o con quienes vemos todo el año también; o con quien sea, porque el propósito real es encontrarse, coincidir, celebrar, vivir.

La agenda se llena de actividades, de invitaciones, de agresiones hepáticas. Los días no alcanzan y hay que partirse en dos, o en tres, porque, en definitiva, el espíritu de la navidad nos conmina a “cumplir” … ¡Y cómo nos gusta cumplir en estos días!