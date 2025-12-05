“Diplomacia personal” del Jefe de Estado

El ejercicio de la Diplomacia a través de los Jefes de Estado, también denominado Diplomacia Directa, “Personal” del Jefe de Estado, Presidencial, o en la Cumbre, se ha convertido en una importante herramienta para tratar determinados asuntos de relevancia internacional.

Esta forma de ejecución ad hoc de la Diplomacia supone la participación directa y personal de los Jefes de Estado, o de Gobierno, para negociar acuerdos, resolver crisis o fijar posiciones comunes frente a desafíos compartidos, lo que contrasta con la Diplomacia Convencional, que se efectúa por intermedio de las misiones diplomáticas.

Sin embargo, la Diplomacia Directa no sustituye la labor de las misiones diplomáticas, sino que la complementa con la autoridad política y simbólica que aportan las máximas autoridades estatales en circunstancias que así lo demanden. Además a las misiones diplomáticas, profesionalmente manejadas, se les asigna una participación activa en la preparación y el desarrollo de estas Cumbres (prestándoles apoyo logístico y técnico) y, sobre todo, en el seguimiento posterior, ejecutando y monitoreando los compromisos asumidos (Schiavon/Slaughter).

La Diplomacia Directa entre Jefes de Estado, o de Gobierno, tiene lugar en reuniones multilaterales o bilaterales que se celebran con ocasión de las Cumbres de Mandatarios, también en las Visitas de Estado, en Visitas Oficiales y en “Visitas de Trabajo”.

En cuanto a las visitas de mandatarios, hoy se acepta otra modalidad, cuyo programa y ceremonial no revisten la rigurosidad y complejidad de las Visitas de Estado. Se trata de las denominadas Visitas Oficiales, que dependen de la invitación del Estado anfitrión y ameritan la aprobación del Estado del mandatario visitante.

También suelen denominarse Visitas Oficiales la representación del jefe de Estado en la toma de posesión de otro mandatario, así como su asistencia a distintos eventos y conmemoraciones del Estado visitado.

Las cumbres de mandatarios se asociaban históricamente al restablecimiento de la paz tras una guerra. Hoy estos encuentros de alto nivel se ocupan de los más diversos asuntos de interés internacional y tienen particular incidencia en la consolidación de la cooperación, así como en los asuntos comerciales y financieros.

Las Visitas de Estado requieren la elaboración de una “agenda protocolar y de asuntos de interés recíproco” que, entre otras actividades debe incluir, prominentemente, una audiencia oficial del mandatario anfitrión al ilustre visitante.

Al finalizar la cumbre, los participantes hacen pública una Declaración Conjunta en la que constan los temas tratados y los acuerdos alcanzados, quedando bajo la responsabilidad de la Cancillería y de la respectiva misión diplomática el seguimiento de sus resultados conforme al principio de unidad de acción exterior del Estado.

Debe resaltarse, finalmente, que la participación de los Jefes de Estado en las relaciones internacionales no se limita a la Diplomacia Directa, sino que les corresponde también la formulación y dirección de la política exterior del Estado (generalmente, con la asistencia de su Canciller, en quien suele delegar la ejecución de la misma); así como la recepción de las misiones diplomáticas extranjeras, el nombramiento y envío al exterior de los agentes diplomáticos de su nación (en el caso de los Embajadores, su designación requiere en República Dominicana la aprobación del Senado) y la concertación y puesta en vigor de los tratados internacionales, una vez que hayan recibido la correspondiente aprobación parlamentaria.