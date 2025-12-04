El triángulo del poder en el gran Caribe

Dedicado al estratega Nelson Espinal Báez

Hace unos días en el Diario Libre apareció un interesante artículo sin firma. Por su estilo creo haber podido identificar a su autor. Al leerlo sonreí y recordé tiempos pasados. En aquel entonces conocí tres personas que dentro de otro contexto tenían las mismas posiciones que las descritas por el articulista del Diario Libre. Pero el contexto y los personajes de ahora son diferentes a los del pasado, los cuales fueron de mucha ayuda para poder lograr el tema principal de mi agenda como embajador en Washington D.C., que era lograr la aprobación del presidente George W. Bush para que nuestro país tuviera un tratado de libre comercio con norteamérica. Entre estos estuvieron el General Collins Powell (Secretario de Estado). D.Rumsfeld (Ministro de Defensa) y H. Hertell. (Embajador americano en R. D)

Regresamos al artículo del Diario Libre, este plantea tres ideas centrales en torno a las visitas de Rubio y Hegseth y nos dice:

1. Dos figuras distintas con un mismo objetivo estratégico.

2. Como esas dos personas se complementan.

3. Y como nuestro país podría convertirse en una pieza clave en el Caribe.

Coincido con ese planteamiento pero resulta que el articulista del Diario Libre compara solo a dos figuras que son Rubio y Hegseth. Mientras que yo creo que son tres y que está última es a mi entender clave para esa misión.

Empero como coincido con el articulista en cuanto a los orígenes, estudios y experiencias de los dos personajes que él describe, trataré de no ser repetitivo y no entraré en detalles que ya él cubrió . No obstante debo indicar los de Leah Campos y así completar lo que llamo, el “Triángulo del tablero en el Gran Caribe”. En ese sentido se puede notar que los orígenes de Marco Rubio y Leah Campos tienen similitudes, pero los de Hegseth son diferentes. Sin embargo los tres en sus estudios y en el mundo que vivieron y socializaron tienen más signos parecidos que diferentes. Los tres son cristianos, fueron a escuelas destacadas de los Estados Unidos, siendo una de ellas, la número uno de esa nación. Mientras que las otras dos universidades también están clasificadas como de primera línea (first tier) y por cierto una de ellas fue mi alma mater. En cuanto a sus carreras profesionales, estos tomaron senderos diferentes, pero los tres buscaban alcanzar el mismo objetivo que era “tener poder político”. Rubio se hizo político y escogió la carrera legislativa. Actualmente encarna lo que se conoce como el “Poder Diplomático”. Mientras que Hegseth se incorporó a la política simbolizando la academia y el militarismo. Ambos aspectos muy importantes en la sociedad norteamericana. Con esos antecedentes entró al mundo mediático, dándose a conocer como un defensor del trumpismo. Hegseth en este trío representa: “la fuerza militar y el conservadurismo”. El caso de Leah Campos es algo diferente. Tuvo carreras universitarias que la fueran preparando como tecnócrata y luego buscó empleo en una organización cuya entrada y permanencia es muy difícil. Lo hizo vía los servicios de inteligencia que en su caso fue en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la cual es una ruta para conocer los secretos del poder. Con esos conocimientos y experiencias pudo incorporarse a las Cámaras Legislativas y después acercarse a los Centros de Pensamiento en Washington (Think Tanks). Leah en este triángulo de poder se ubicaría con sus conocimientos y experiencia como: “poder operativo y de inteligencia”. El rol específico de cada uno de ellos sería:

➔ Rubio: diseñando las políticas y representando el “Realismo del poder diplomático” de su nación.

➔ Hegseth: actuando y ejerciendo el poder militar con acciones reales y disuasivas. Es decir el “Hard Power” del imperio.

➔ Campos: actuará desde suelo dominicano como el “instrumento” operativo. Es de un pensamiento concreto que se traducirá en acciones específicas. Será la bisagra que permita alcanzar los objetivos y metas del grupo en esta región.

Esos son los tres alfiles que D. Trump ha designado para interactuar con nosotros.

Hasta aquí hemos tratado de describir y conocer los alfiles del lado norteamericano y qué objetivos tienen. Pero es lógico que me diga a mi mismo y a la vez me surja la pregunta: Si los Estados Unidos ya sabe lo que quiere en el Gran Caribe, ¿sabemos nosotros qué es lo que queremos obtener a cambio de lo que estamos dando? Una forma seria permanecer como un simple espectador del juego que harán los norteamericanos y la otra sería participar en este y tratar de sacar ventajas para nuestra nación. En esta opción eso dependería mucho de la capacidad del liderazgo dominicano para saber lidiar con los norteamericanos. En mis escritos he sustentado que una debilidad de nuestro liderazgo es la falta de conocimiento que tienen sobre el pensamiento de las élites americanas. También he notado que no han comprendido la estrategia geopolítica que Trump está ya aplicando basándose en la “Teoría Hegemónica de la Estabilidad”, la cual postula que E. U. A. sigue siendo el país hegemónico a nivel mundial pero que es desafiado por China y Rusia. Por ejemplo, el despliegue militar de E. U. A. en el Caribe no es solo para Venezuela y los narcos. Es una forma de demostrar a todos, de aquí y allá, que América es para los americanos. Muchos todavía no han entendido el mensaje completo de Trump. Por ello en la praxis de los eventos que están ocurriendo, me atrevería a pronosticar que en el 2026 habrá cambios de mandatarios izquierdistas en seis países bañados por aguas caribeñas. Entre estos están: R. Gonsalves de Saint Vicent, Xiomara Castro de Honduras, Petro de Colombia, Canel de Cuba, Ortega de Nicaragua y Maduro en Venezuela.

Aun frente a realidades como esas la visión de nuestros gobiernos sigue siendo corta y desconocedora de cuál debe ser nuestro papel en la región.

Es por tanto preocupante que el debate de temas como este se podría quedar en consignas vacías. La realidad es otra y tenemos que enfrentarla reconociendo que ya estamos inmersos en la geopolítica del país que todavía es la primera potencia mundial y a la vez nuestro principal socio político y económico. El reciente discurso en la AMCHAMDR de la embajadora Campos fue esclarecedor. Una pieza que debe ser leída por todos los dominicanos. Nada abstracto, todo concreto. La cuestión que se nos presenta no es si jugamos o no, más bien es cómo y para quién lo hacemos.

“La historia, en esos momentos, no avanza por la voluntad individual de los hombres, sino por la lógica silenciosa de los sistemas de poder. Y comprender esa lógica -antes de que se imponga- es quizás la responsabilidad más urgente de los Estados que entienden su tiempo.”

Cita del artículo “Cuando ningún actor puede ceder” por Nelson Espinal Báez