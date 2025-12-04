Los motoristas son fuertes

Antes se decía que los dueños del país eran los choferes del transporte público, las cosas han cambiado, tenemos nuevos protagonistas: Los motoristas. El único requisito que exigen las autoridades dominicanas a los motoristas es el uso de un casco protector, medida que solo es obligatoria si hay un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) con deseos de trabajar. Diariamente veo a los motoristas violando las normas de tránsito. En los últimos años, algo tan sencillo como no subir en un elevado se ha convertido en una norma a romper. A pesar de representar el 57.0% del parque vehicular de República Dominicana, el Intrant dejó de regularlos. Ellos, mientras, ponen paradas en cualquier lugar y nadie supervisa nada. Te rallan, te chocan, hacen diabluras en la calle encima de los motores y es como si las autoridades se rindieran ante ellos. Ahora volvió el pago de impuesto en la Dirección General de Impuestos Internos, los motores no aplican, ellos tampoco pagan impuestos. Si se sometiera algún recurso ante el Tribunal Constitucional, seguro que ese órgano determinaría como inconstitucional los beneficios a los motoristas frente a las exigencias a los demás ciudadanos.