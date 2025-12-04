DGA contra el comercio ilícito

Es inocultable la espectacular proliferación de comercios chinos (con estructuras, formatos y marcas similares) que ha inundado el país en los últimos años, un fenómeno que también ocurre en otros países de Latinoamérica.

A primera vista, esto no supondría nada de malo, ya que, a corto plazo, beneficia a los consumidores, pues pueden comprar bienes a menores precios. Hasta ahí, todo bien… a no ser que, como “no hay almuerzo gratis en economía”, alguien pierde bajo la modalidad e ilegalidad que operan muchos de estos negocios (no todos); y ese alguien es el Estado, o lo que es lo mismo, la sociedad.

Detrás de este (aparente) esquema “inocente” y “normal”, basado en el “libre comercio”, en muchos casos se esconde una realidad político-económica mucho más compleja, de dimensiones geoestratégicas planetarias.

Ciertamente, el consumidor tiene derecho a buscar los precios que más le favorezcan, pero el Estado tiene la obligación de garantizar que todos los comercios operen en igualdad de competencia, seguridad, transparencia, legalidad y paridad en el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales, impositivas y arancelarias. Conscientes de esta situación, desde la Dirección General de Aduanas (DGA) se han realizado consistentes y permanentes acciones contra algunos de los comercios chinos que, de la noche a la mañana, se han construido por todo el país. Las cifras y resultados que arrojan los operativos realizados durante el periodo 2020-2025, justifican con creces la determinación con que su director, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, ha decidido combatir frontalmente el comercio chino que opera ilegalmente.

Los resultados, que fueron dados a conocer ayer en la reunión de la “Mesa contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito” –que coordina las acciones de todas las agencias del Estado vinculadas–, son contundentes. La incorporación de rayos X, mejoras de procesos de despacho, capacitación de personal, más y mejor Inteligencia, han permitido a la DGA identificar más de 16, 000 contenedores de 2023 a la fecha, “con alto riesgo de subvaluación”, revalorándolos e imponiéndole impuestos adicionales por valor de RD 5,488 millones en Zona Primaria y RD 9,727 millones adicionales, gracias a fiscalizaciones posteriores.

En buen dominicano, la DGA ha colectado RD 15,215 millones extras, que no hubieran sido pagados por parte de estos comercios, de no ser por el nivel de profesionalismo de su personal y la firme decisión de su director de perseguir y sancionar estos ilícitos.

Detrás de algunos de estos comercios (¡No todos!) existen entramados, subvaluaciones de facturas, prácticas comerciales desleales, y complicidades en perjuicio del Estado dominicano y de los comercios que cumplen las normas y pagan todos sus impuestos.

Ahora bien, ¿persigue la DGA a un colectivo en específico? No. ¿Procura garantizar mercado a un sector en detrimento de otro? No. ¿Garantiza que todos los comercios compitan y vendan en igualdad de condiciones, cumpliendo debidamente todas las obligaciones? Sí. ¿Merece un voto de confianza la DGA y su director por el trabajo realizado? Sí… y más que eso.