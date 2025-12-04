Art Basel Miami 2025 abre su “previa” con gran asistencia

La vigésimo tercera edición de la acreditada feria de arte Art Basel Miami (2025) abrió sus puertas a sus invitados exclusivos o “Very Important Persons”, VIP, por sus siglas en inglés y en lenguaje protocolar.

Se realiza en el Centro de Convenciones de esa ciudad estadounidense: acoge a 283 expositores, incluyendo 226 galerías líderes del mercado global de arte que, procedentes de 43 países, presentan obras de los siglos XX y XXI.

A primera vista, y después de conversar con algunos expositores, podemos afirmar que es una edición excelente, repleta de buenos augurios. Calibramos las altas esperanzas en torno a sus resultados finales, los cuales serán públicos en su clausura, el próximo 07 de diciembre.

Esta 23a edición de la Art Basel Miami confiere al arte, como cultura y negocio, sus acreditadas potencialidades. Estas consisten en su demostrada fortaleza para dar a conocer propuestas renovadoras, robustecer las carreras de artistas y ser uno de los espacios y hasta engranajes que, hasta hoy, más inciden en la creación de oportunidades de afianzar las operaciones, vigencia y sostenibilidad de las galerías participantes.

Este significado le es inherente porque concita la atención de importantes coleccionistas, directores de museos y centros culturales y galerías de todo el mundo. Muchos de ellos, en este momento, recorren los pasillos del Convention Center, apreciando ofertas, identificando las de su interés y enriqueciendo su conocimiento sobre este cultutosistema fascinante.

Ocurre en los Estados Unidos, donde los ciudadanos de este país consumen más del 40% del arte vendido en el mundo.

Bajo la mirada económica, expositores consultados esperan el positivo contagio de esas dos fortalezas: el mercado estadounidense y la trayectoria de la Art Basel Miami. Este mercado está compelido al crecimiento, luego decrecer 12% en el 2024-25. Una caída provocada, principalmente, por la fuerte retención de las obras maestras por sus coleccionistas propietarios. En consecuencia, por tercer año consecutivo, esas piezas “premium” —cultural y económicamente— continúan escaseando en el mercado. No es, sin embargo, desinterés; es falta de oferta. Todas las obras con ese significado cultural y rango económico que en el 2025 ingresaron al mercado a través de las subastadoras fueron martilladas. En la casi totalidad de casos, con significativos incrementos respecto a sus tasaciones superiores esperadas.

La presencia, en esta vigésimo tercera edición de la Art Basel, de obras de tal nivel, como una de Picasso, en la galería Hauser & Wirth —Stand D11, representante de Firelei Báez—, constituyen una apuesta por el crecimiento del mercado mediante el posicionamiento de las galerías, las obras y los artistas.

Art Basel Miami 2025, por sus acentos destacados, se reconfirma hoy como puerta de entrada de propuestas renovadoras, de oportunidades de inversión en arte acreditado, incluyendo el latinoamericano. Es momento para aumentar las apuestas públicas y oficiales por el fortalecimiento de este arte, galerías y artistas históricos, consagrados y emergentes en este eficiente espacio de mercado.

El numeroso y diverso público amante del arte con ostensible capacidad de compra llenando los pasillos y pabellones constituyen un buen indicador de que las probabilidades de buenos resultados son más que evidentes.