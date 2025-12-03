Un merecido reconocimiento a don Adriano

A veces, la historia tarda demasiado tiempo en reconocer a los suyos y ponerlos en el justo lugar que deberían de estar. Así como nadie es profeta en su tierra, así también, pocos reciben en vida el reconocimiento merecido a una vida de entrega, compromiso, ética.

Lamentablemente, nuestra sociedad ha preferido mirar hacia afuera buscando valores referenciales que bien pudiera encontrar dentro. Muchas son las calles y avenidas nombradas en recuerdo de extranjeros que, aunque en sus respectivos países sirvieron de ejemplo, bien pudieran haber sido designadas en recuerdo de dominicanos ilustres que no trascendieron en la historia universal, pero dejaron su impronta en nuestro peregrinar de nación.

Así como la grandeza no necesita dimensión ni tamaño, pues se puede expresar en pequeños gestos cotidianos; así también, debemos recordar a quienes partieron dejando tras de sí una trayectoria de servicios a la ciudadanía y que contribuyeron a que hoy fuésemos un mejor país.

Son muchos los dominicanos que merecen ser reconocidos por los demás. Héroes anónimos que en sus comunidades, ciudades o provincias decidieron sumar y multiplicar, antes que restar o dividir. Muchos han sido los que han creído que, desde el ejercicio digno de su profesión u oficio, podían aportar a construir una mejor sociedad.

Las sociedades necesitan ejemplos palpables, creíbles, conocidos; ejemplos que inspiren a continuar el legado construido o a replicar las prácticas, valores y principios que motivaron a quienes partieron, no sin antes dejar tras de sí un legado.

El pasado mes de noviembre, fue sometido un proyecto de resolución por ante el Consejo de Regidores de la Alcaldía de Moca, que busca designar con el nombre de “Adriano Miguel Tejada” el tramo nuevo de la “Prolongación Rosario”, en ocasión del quinto año de su fallecimiento; y en atención a los méritos acumulados por don Adriano a lo largo de toda su vida, tanto en el ejercicio profesional, académico, doctrinario; como por sus importantes aportes al fortalecimiento del periodismo y la opinión crítica.

A Moca le faltarían calles para poder honrar a todos sus mocanos ilustres, porque la historia de la patria no podría escribiese sin ellos, y don Adriano es uno de ellos. Uno que no estuvo en guerras patrias, manigua o complots libertadores, pero que dirigió al pie del cañón –¡Hasta el último día! – un Diario Libre con buen periodismo y rigor… a su imagen y semejanza.

Que sepa la alcaldía de Moca, que, nombrando una calle con su nombre, apenas retribuiría en parte la enorme deuda que la ciudad tiene con un mocano que siempre reivindicó su origen; un constitucionalista sensato; un historiador ecuánime; un periodista que fue maestro de generaciones; un ciudadano honesto y decente. En definitiva, un ejemplo para las presentes y futuras generaciones.

Y que sepa también que contará con el apoyo, reconocimiento y agradecimiento de todo el país.