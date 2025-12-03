El honor de cuidar a quienes han caminado más

Una generación verdaderamente agradecida sabrá reconocer y apreciar a sus adultos mayores, entre los cuales también me cuento. En quienes hemos vivido más tiempo se guarda una reserva preciosa de aprendizajes, recuerdos y criterios que ayudan a orientar a quienes vienen detrás. Valorar a los envejecientes es reconocer que nuestra historia común se sostiene sobre esfuerzos y fidelidad.

Cuando una sociedad protege a sus mayores, demuestra madurez y humanidad, porque entiende que cada vida larga es un patrimonio que merece respeto. Cuidar, acompañar y escuchar a quienes ya han caminado largo es un modo de agradecer la vida recibida y de asegurar que la sabiduría acumulada continúe guiando el camino de todos. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.