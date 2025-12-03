Erradiquemos todas las violencias

Cada 25 de noviembre, la República Dominicana vuelve a enfrentarse a una realidad dolorosa e innegable: la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las crisis sociales más graves y persistentes del país. Y aunque las estadísticas recientes muestran una reducción en los feminicidios (53 casos entre enero y noviembre de este año, un 16 % menos que en 2024), sería ingenuo interpretar ese descenso como un triunfo. La violencia no desaparece porque una cifra baje; simplemente se transforma, se desplaza y se normaliza.

Por años he escrito, analizado y reflexionado sobre este tema. Y por años, como sociedad, hemos dado vueltas en el mismo círculo. Hablamos, denunciamos, nos indignamos… pero no conseguimos avanzar con la fuerza y profundidad que esta emergencia requiere. Mientras tanto, las mujeres siguen encontrándose con un sistema que les falla, con instituciones que no siempre articulan esfuerzos y con una cultura que reproduce patrones de desigualdad casi sin que nos demos cuenta.

La violencia contra las mujeres no es solo la que termina en un crimen. También es la que no deja cicatrices visibles: la que ocurre en los hogares, en las oficinas, en las universidades y en los espacios de poder donde la desigualdad se ejerce sin necesidad de levantar la voz. Es la violencia que se sustenta en estructuras y creencias que, por generaciones, han limitado el desarrollo y la libertad de las mujeres.

Se habla y con razón de la violencia física. Pero muy poco de esas otras violencias que construyen el mismo camino: la violencia política que excluye a las mujeres de la toma de decisiones, la violencia económica que frena su autonomía, la violencia psicológica que deteriora su autoestima, y la violencia simbólica que reduce sus capacidades a estereotipos o caricaturas.

Esas violencias no suelen ocupar titulares, pero son las que permiten que la violencia extrema surja. Ningún feminicidio ocurre de la nada: siempre está precedido por un proceso largo de control, manipulación, desigualdad y silencios impuestos. Por eso, combatir la violencia estructural que opera desde la cultura y las instituciones es quizá el desafío más grande que enfrentamos.

No se puede negar que el país ha dado pasos importantes: leyes de protección, esfuerzos de coordinación interinstitucional, más capacitación y políticas de atención con enfoque diferencial. Pero esos avances, aunque valiosos, serán insuficientes si no vienen acompañados de una transformación cultural que cuestione privilegios, prácticas y discursos profundamente arraigados.

Erradicar la violencia contra las mujeres implica revisar cómo distribuimos el poder en la República Dominicana. Implica reconocer que la subrepresentación de las mujeres en la vida pública no es un simple desequilibrio, sino una forma de violencia que limita el desarrollo nacional. Implica admitir que cuando una mujer es descartada por su género, cuando debe demostrar el doble para obtener la mitad o cuando es silenciada en espacios de decisión, estamos frente a una agresión que la sociedad ha normalizado por demasiado tiempo.

Nos sobran leyes, campañas y diagnósticos. Lo que falta es coherencia social.

Porque mientras sigamos justificando la dominación masculina, llamando “celos” a lo que es control, o “cuidado” a lo que es dependencia forzada, la violencia encontrará terreno fértil para reproducirse.

Este 25 de noviembre no debe ser solo una fecha simbólica, sino un llamado urgente a reconocer que ninguna forma de violencia ni física, ni psicológica, ni económica, ni política, ni simbólica es tolerable. La violencia no se erradica únicamente con decretos; se erradica con voluntad colectiva, con oportunidades reales, con instituciones fuertes y con la decisión firme de desmontar un sistema que, históricamente, ha penalizado a las mujeres por el simple hecho de serlo.

La República Dominicana puede cambiar esta historia. Lo que falta no son cifras ni diagnósticos: es determinación. Y esa determinación debe comenzar por reconocer que la violencia contra las mujeres no es un problema de ellas.